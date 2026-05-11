İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki İ.C., memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gitti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul'dan memleketine gitmişti, kene yapışınca hayatını kaybetti İstanbul'da yaşayan 60 yaşındaki İ.C., memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kene yapışması sonucu hayatını kaybetti. İ.C., Ballıdere köyünde bulunduğu sırada keneye maruz kaldı. Kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gördü. Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

KENE YAPIŞTI

Ballıdere köyünde kalan İ.C., çeşitli sağlık şikâyetleri üzerine hastaneye başvurdu. Kene yapışması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören İ.C.'nin durumu ağırlaştı.

Tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 Çocuk babası olan İ.C.'nin cenazesinin işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.