Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Havaların ısınmasıyla keneler ortaya çıktı! Kene ısırdığında kritik saatler, yapışmış keneye sakın bunu yapmayın

Tokat’ta 21 yaşındaki Süleyman Gülsün’ün kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından gözler yeniden kenelere çevrildi. Özellikle de Türkiye’de bahar aylarının gelmesiyle ortaya çıkan keneler, tarım ve hayvancılıkta geçimini sağlayan kırsal bölgelerde oldukça yoğun görülüyor. Son zamanlarda tekrardan artışa geçen keneler hakkında bilinmesi gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 12:56
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 12:56

Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan keneler, tekrardan gündeme geliyor. Özellikle de Tokat’ta meydana gelen ısırması sonucu geçiren genç hayatını kaybetti. Bu sebeple de tekrardan gündeme gelen keneler, özellikle de tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kırsal bölgelerde yoğunlukta görülüyor. Bu sebeple de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi merakla araştırılıyor. Kenelerden insanlara bulaşan ile ilgili bilinmesi gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Bahar ve yaz aylarında artan keneler nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tekrar gündeme gelirken, uzmanlar hastalığın bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor.
Tokat'ta bir gencin kene ısırması sonucu KKKA'dan hayatını kaybetmesiyle keneler ve hastalık yeniden gündeme geldi.
KKKA, Nairovirüs grubuna ait bir virüsün neden olduğu, ateş ve kanama bulgularıyla seyreden ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır.
Hastalığın bulaşma yolları arasında kene ısırması, enfekte hayvanlarla temas ve insanlar arası doğrudan temas bulunmaktadır.
Kene ısırması durumunda ilk 3 günlük kuluçka süresi hayati önem taşımaktadır ve belirtiler arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas-eklem ağrıları ve halsizlik yer alır.
Keneleri çıkarmak için kolonya dökmek veya yakmak gibi yöntemler, enfekte sıvının vücuda bulaşma riskini artırdığı için kesinlikle yapılmamalıdır.
Kenelerden korunmanın en önemli yolu, kırsal alanlara çıkarken uzun kollu, açık renkli kıyafetler giymek, pantolon paçalarını çoraba sokmak ve vücudu düzenli olarak kontrol etmektir.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

HAVALARIN ISINMASIYLA KENELER ORTAYA ÇIKTI!

Bahar ve Yaz aylarının gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi bu yılda keneler gündeme geliyor. Güneşli havalarda dışarı çıkan ya da havaların iyi olmasını değerlendirmek için piknikleri yapan kişiler tekrardan kenelerle uğraşmak durumunda kalabiliyorlar. Tokat’ta 21 yaşındaki Süleyman Gülsün’ün kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından keneler tekrardan ortaya çıktı. Havaların ısınmasını fırsat bilen keneler, hayatı tehlikeye neden oluyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Nairovirüs grubuna ait bir virüsün neden olduğu, ateş ve kanama bulgularıyla seyreden ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. İlk olarak 1944 yılında ortaya çıkmıştır. Kırım’da tanımlanan hastalık daha sonra Kongo’da görülmesiyle adını bu iki yerden almaktadır.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da oldukça fazla görülür. Yaklaşık olarak da 30 kene türüne ev sahipliği yapar. Türkiye’de ise ilk olarak 2002 yılında tespit edilmiştir. O tarihten beri Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vaka sayıları artış göstermiştir.

Keneden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hakkında merak edilenleri ya da bilinmesi gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı.

KKKA nasıl Bulaşır?

Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin bulaşma yolları oldukça nettir ve çoğunlukla keneler aracılığıyla gerçekleşir. Ancak tek bulaşma yolu bu değildir.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, KKKA’nın nasıl bulaşabileceğini anlatırken kene ısırması, enfekte hayvanlarla temas, insanlar arası bulaşma gibi bulaşma yollarının olduğundan söz ediyor.

Kene ısırması: hastalığın en yaygın olanıdır. Özellikle de taşıyıcı kenelerden biridir.

Enfekte hayvanlarla temas: Virüs taşıyan havyaların kanı, dokusu ya da vücut sıvılarıyla temas edilmesiyle ortaya çıkar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar genellikle hastalığı belirsiz geçirirler.

İnsanlar arası bulaşma: KKKA hasta kişilerin kanı, vücut sıvıları ya da dokularıyla doğrudan temas yoluyla meydana gelir.

KENE ISIRDIĞINDA KRİTİK SAATLER, YAPIŞMIŞ KENEYE SAKIN BUNU YAPMAYIN

Kene ısırdığı zaman kritik saatler içerisinde olduğunuzun farkında olmalısınız. Özellikle de yüksek ateş ve kas ağrılarınız varsa hemen bir kurumuna başvurmalısınız. Bu konu hakkında Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt bakın neler diyor.

Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin belirtileri arasında en dikkat çekenler; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bulantı ve kusmadır. İleri vakalarda ise kanamalar görülebilir. Kene ısırması durumunda kuluçka süresi olan ilk 3 günlük süre hayati önem taşımaktadır.

Ayrıca kenenin üzerine kolonya dökmek, yakmak en önemli hataların başında geliyor. Çünkü işlemler sırasında keneler kusabilir, enfekte sıvıyı insan vücuduna aktarabilir. Bu sebeple de hakkında Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, keneden korunmanın yollarını anlatıyor.

Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Kene tutulmasından korunmanın en önemli yolu, kırsal alana çıkarken kıyafetlere dikkat etmektir. Özellikle uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kenelerin vücuda ulaşmaması için pantolon paçaları çorabın içine sokulmalı, özellikle bitki boylarının yüksek olduğu bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Kene olup olmadığının tespiti için vücut düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kırsal alana çıkarken uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giyilmeli, böcek kovucu spreyler de tercih edilebilir.

Her kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne neden olmaz. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, çobanlar, veterinerler, kırsal bölgelerde yaşayanlar ile piknik ve doğa yürüyüşü yapanlar için risk daha yüksektir.

ETİKETLER
#Sağlık
#kene
#kırım kongo kanamalı ateşi
#kkka
#Bahar Yaz
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.