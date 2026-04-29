Bahar ve yaz aylarının gelmesiyle ortaya çıkan keneler, tekrardan gündeme geliyor. Özellikle de Tokat’ta meydana gelen kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geçiren genç hayatını kaybetti. Bu sebeple de tekrardan gündeme gelen keneler, özellikle de tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan kırsal bölgelerde yoğunlukta görülüyor. Bu sebeple de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi merakla araştırılıyor. Kenelerden insanlara bulaşan KKKA ile ilgili bilinmesi gerekenleri Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, Mavi Kadın Editörü Arzu Akçay’a anlattı.

HABERİN ÖZETİ Havaların ısınmasıyla keneler ortaya çıktı! Kene ısırdığında kritik saatler, yapışmış keneye sakın bunu yapmayın Bahar ve yaz aylarında artan keneler nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tekrar gündeme gelirken, uzmanlar hastalığın bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi veriyor. Tokat'ta bir gencin kene ısırması sonucu KKKA'dan hayatını kaybetmesiyle keneler ve hastalık yeniden gündeme geldi. KKKA, Nairovirüs grubuna ait bir virüsün neden olduğu, ateş ve kanama bulgularıyla seyreden ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalığın bulaşma yolları arasında kene ısırması, enfekte hayvanlarla temas ve insanlar arası doğrudan temas bulunmaktadır. Kene ısırması durumunda ilk 3 günlük kuluçka süresi hayati önem taşımaktadır ve belirtiler arasında yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas-eklem ağrıları ve halsizlik yer alır. Keneleri çıkarmak için kolonya dökmek veya yakmak gibi yöntemler, enfekte sıvının vücuda bulaşma riskini artırdığı için kesinlikle yapılmamalıdır. Kenelerden korunmanın en önemli yolu, kırsal alanlara çıkarken uzun kollu, açık renkli kıyafetler giymek, pantolon paçalarını çoraba sokmak ve vücudu düzenli olarak kontrol etmektir.

HAVALARIN ISINMASIYLA KENELER ORTAYA ÇIKTI!

Bahar ve Yaz aylarının gelmesiyle birlikte her sene olduğu gibi bu yılda keneler gündeme geliyor. Güneşli havalarda dışarı çıkan ya da havaların iyi olmasını değerlendirmek için piknikleri yapan kişiler tekrardan kenelerle uğraşmak durumunda kalabiliyorlar. Tokat’ta 21 yaşındaki Süleyman Gülsün’ün kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından keneler tekrardan ortaya çıktı. Havaların ısınmasını fırsat bilen keneler, hayatı tehlikeye neden oluyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir?

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Nairovirüs grubuna ait bir virüsün neden olduğu, ateş ve kanama bulgularıyla seyreden ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. İlk olarak 1944 yılında ortaya çıkmıştır. Kırım’da tanımlanan hastalık daha sonra Kongo’da görülmesiyle adını bu iki yerden almaktadır.

Asya, Afrika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da oldukça fazla görülür. Yaklaşık olarak da 30 kene türüne ev sahipliği yapar. Türkiye’de ise ilk olarak 2002 yılında tespit edilmiştir. O tarihten beri Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vaka sayıları artış göstermiştir.

KKKA nasıl Bulaşır?

Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin bulaşma yolları oldukça nettir ve çoğunlukla keneler aracılığıyla gerçekleşir. Ancak tek bulaşma yolu bu değildir.

Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, KKKA’nın nasıl bulaşabileceğini anlatırken kene ısırması, enfekte hayvanlarla temas, insanlar arası bulaşma gibi bulaşma yollarının olduğundan söz ediyor.

Kene ısırması: hastalığın en yaygın olanıdır. Özellikle de taşıyıcı kenelerden biridir.

Enfekte hayvanlarla temas: Virüs taşıyan havyaların kanı, dokusu ya da vücut sıvılarıyla temas edilmesiyle ortaya çıkar. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar genellikle hastalığı belirsiz geçirirler.

İnsanlar arası bulaşma: KKKA hasta kişilerin kanı, vücut sıvıları ya da dokularıyla doğrudan temas yoluyla meydana gelir.

KENE ISIRDIĞINDA KRİTİK SAATLER, YAPIŞMIŞ KENEYE SAKIN BUNU YAPMAYIN

Kene ısırdığı zaman kritik saatler içerisinde olduğunuzun farkında olmalısınız. Özellikle de yüksek ateş ve kas ağrılarınız varsa hemen bir sağlık kurumuna başvurmalısınız. Bu konu hakkında Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt bakın neler diyor.

Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’nin belirtileri arasında en dikkat çekenler; yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bulantı ve kusmadır. İleri vakalarda ise kanamalar görülebilir. Kene ısırması durumunda kuluçka süresi olan ilk 3 günlük süre hayati önem taşımaktadır.

Ayrıca kenenin üzerine kolonya dökmek, yakmak en önemli hataların başında geliyor. Çünkü işlemler sırasında keneler kusabilir, enfekte sıvıyı insan vücuduna aktarabilir. Bu sebeple de hakkında Atlas Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Bozkurt, keneden korunmanın yollarını anlatıyor.

Prof. Dr. Fatma Bozkurt: Kene tutulmasından korunmanın en önemli yolu, kırsal alana çıkarken kıyafetlere dikkat etmektir. Özellikle uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kenelerin vücuda ulaşmaması için pantolon paçaları çorabın içine sokulmalı, özellikle bitki boylarının yüksek olduğu bölgelerde dikkatli olunmalıdır. Kene olup olmadığının tespiti için vücut düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kırsal alana çıkarken uzun kollu ve açık renkli kıyafetler giyilmeli, böcek kovucu spreyler de tercih edilebilir.

Her kene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne neden olmaz. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, çobanlar, veterinerler, kırsal bölgelerde yaşayanlar ile piknik ve doğa yürüyüşü yapanlar için risk daha yüksektir.