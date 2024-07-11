İstanbulkart ile öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi! İBB Meclisi'nde karar çıktı

11 Temmuz 2024 19:56 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 20:21

İstanbulkart öğrenci kartını 30 yaş üstü kullananların 2019'dan bu yana artması gerekçe gösterilerek İBB Meclisi'nde yaş sınırı uygulaması getirilmesi kararlaştırıldı. Artık 30 yaş üzeri sadece yüzde 10 indirimli kullanabilecek.

İBB MECLİSİ'NDE KARAR ÇIKTI

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünün meclise gönderdiği yazı üzerine İstanbulkart Yönetmeliği öğrenci tanımının değiştirilmesi talep edildi.

Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

ÖĞRENCİ TANIMI DEĞİŞTİ

Hukuk Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun müşterek raporunda Öğrenci İstanbulkart tanımında yapılan değişiklikle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci İstanbulkart tanımı, Milli Savunma Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu kapsamında eğitim gören ve YÖKSİS kaydı doğrulanan öğrenciler ile Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Çıraklık Eğitim Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında eğitim gören ve kaydı elektronik sistem üzerinden doğrulanan kişilere verilen kişiselleştirilmiş İstanbulkartı'nı ifade eder. Lise öğrenimini bitirdiği halde üniversite sınavına girip herhangi bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanamayan ya da tercih yapamayan kişiler 1 yıl süre ile öğrenci sayılır. 30 yaşından gün almış öğrencilere ise UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır."

AK Partili Hukuk Komisyonu üyesi teklifin anayasanın eşitlik ilkesine ve hukuka aykırı olduğunu ve tüm öğrencilerin aynı haktan yararlanması gerektiğini belirterek, kararı yanlış bulduklarını dile getirdi.

30 YAŞ ÜSTÜ KULLANICI SAYISI ARTTI

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise İstanbul'da 2019'dan sonra 30 yaş üstü öğrenci indirimli kartı kullanan kişi sayısının 122 binden 270 bine yükseldiğini aktararak, bunun hayatın olağan akışına ters olduğunu dile getirdi.

Bu sebeple İBB'nin zarara uğradığını savunan Özcan, önlem alınmaması durumunda yüksek zamları konuşmak zorunda kalabileceklerini kaydetti.

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da karara tepki göstererek, "İBB'ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesini 5 yıl boyunca popülist uygulamalarıyla gördük. Halk Ekmek ve öğrenci yurdu zamlarında da bunu gördük. Genel Sekreterinizin ifadesiyle ancak sıfırı tüketmiş bir belediye böyle yapabilir." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından teklif oy çokluğu ile kabul edildi.