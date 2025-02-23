İstanbullu dondu! Kar yağışı şiddetini artırdı, her yer buz tuttu

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da en soğuk gecelerden biri yaşanırken, buzlanmalar meydana geldi. Çok sayıda ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'u Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkisi altına aldı. Çarşamba günü başlayan kar yağışı, dördüncü gününe girerken bazı ilçelerde şiddetini artırdı.

EN SOĞUK GECE

Kar yağışı şiddetini her saat artırırken İstanbul'da dün en soğuk gecelerden biri yaşandı. Megakent'te gece saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.

Gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, bazı ilçelerde şiddetini artırırken, soğuk nedeniyle buzlanmalar meydana geldi.

10 SANTİMETREYİ BULDU

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Şişli'de kar aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışın yoğun olduğu Sultangazi'de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Beyaza bürünen kentte, gece saatlerinde vatandaşlar kar altında yürüyüş yapıp, kar topu oynadı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle özellikle yüksek kesimlerde meydana gelen buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşattı.

SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Büyükçekmece Gürpınar Mahallesi'nde sürücüler rampa çıkmakta güçlük çekti. Yüksek kesimlerdeki evlerin çatılarında küçük sarkıtlar oluştu. Yokuş aşağı yollarda ise belediye ekipleri tuzlama yaparak buzlanmayı önlemeye çalıştı.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışının bugün gece saatlerine kadar azalarak devam etmesi, pazartesi günü ise İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı da uyarı yapıldı.