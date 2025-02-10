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İstanbullular dikkat! AKOM bu kez saat verip uyardı! Kar çok kuvvetli geliyor!
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 | Bengül Büyükhan

İstanbullular dikkat! AKOM bu kez saat verip uyardı! Kar çok kuvvetli geliyor!

AKOM haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan açıklamada, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gün boyu aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacağı belirtilirken, kar yağışının ise akşam 17.00 itibarıyla şehrin genelinde etkili olacağı duyuruldu. Ayrıca Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışlarının beklendiği belirtildi.

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İstanbullular dikkat! AKOM bu kez saat verip uyardı! Kar çok kuvvetli geliyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 11:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının bugün saat 17.00 itibariyle şehrin genelinde etkili olacağını açıkladı.  

SAAT 17.00'A DİKKAT!

Özellikle Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı akşam saat 17.00’dan itibaren şiddetini daha da artıracak. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha azalması ve Çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kısa süreli kuvvetli kar yağışları görülmesi bekleniyor. Şehir genelinde sıcaklıkların 0-5 derece seviyesinde seyredeceği öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE DON TEHLİKESİ

AKOM, kuzeyli yönlerden esecek sert ve yer yer kuvvetli rüzgarın hava sıcaklıklarını daha da düşüreceğini belirtti. Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının 0 derecelere kadar inmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin artabileceği konusunda uyarı yapıldı.

'DİKKATLİ OLUN' UYARISI

AKOM, özellikle akşam ve gece saatlerinde yaşanabilecek kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Yapılacak uyarıların takip edilmesi gerektiği belirtilirken, İstanbul’da hava sıcaklıklarının 25 Şubat’a kadar mevsim normalleri civarında veya 5-8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbullulara soğuk hava ve kar yağışına karşı önlemlerini almaları, trafikte dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça özel araçlarını kullanmamaları öneriliyor.

BARAJLARDAKİ SON DURUM

İstanbul’daki barajların doluluk oranı yüzde 54,98 seviyesinde ölçüldü. Şubat ayı boyunca beklenen yağışlarla birlikte bu oranın yüzde 65’in üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. AKOM’un değerlendirmesine göre, mevcut sıcaklıklar kar birikimi açısından 1-2 derece daha yüksek seyrediyor. Bu nedenle yağış sırasında beyaz bir örtü oluşsa da, yağış sonrası tekrar erime gerçekleşiyor. Bu sebeple kalıcı kar örtü oluşmuyor.

 

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