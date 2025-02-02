İstanbullular dikkat! AKOM yoğun kar yağışı için gün verdi: '20 santimetreye kadar ulaşacak'

02 Şubat 2025 10:28 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 10:44

İstanbul, önümüzdeki hafta Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Yurdun tamamını etkisi altına alacak soğuk hava dalgası hafta boyunca devam edecek, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. AKOM'dan yapılan son açıklamaya göre ise, İstanbul'da yoğun kar yağışı çarşamba günü başlıyor.

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman 2025? AKOM tarih verdi

İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman 2025? AKOM tarih verdi

İstanbul'da kar kapıda! AKOM tarih verdi, buzlanma ve don uyarısı yaptı

İstanbul'da kar kapıda! AKOM tarih verdi, buzlanma ve don uyarısı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kar yağışına hasret kalan İstanbullular için beklenen haber de geldi. Megakent yeni haftada Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Salı günü etkisini arttıracak olan dondurucu soğukların hava sıcaklığını 10 derece birden düşüreceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle çarşamba ve perşembe günü kar yağışının etkili olacağı öngörüldü.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan değerlendirme şu şekilde:

"Pazartesi itibarıyla istanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkili olması beklenmektedir. İstanbul'da Salı gününden itibaren sıcaklıkların 5-10 °C birden düşeceği öngörülmektedir."

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULABİLİR

5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü 1-5 cm aralığında, Perşembe günü ise 10-20 cm’ye kadar kar yağışı görülebilir.