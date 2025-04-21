İstanbullular dikkat! Bazı yollar 12 saat trafiğe kapatılacak

İstanbul'un Tuzla ilçesinde köprülü kavşakta yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul'da sürücüler için önemli bir uyarı geldi. Tuzla'daki güçlendirme çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın geçici olarak trafiğe kapatılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.
Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritlerde yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafik kapatılacak.
Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.