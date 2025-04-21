İstanbullular dikkat! Bazı yollar 12 saat trafiğe kapatılacak

İstanbul'un Tuzla ilçesinde köprülü kavşakta yapılacak güçlendirme çalışması nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da sürücüler için önemli bir uyarı geldi. Tuzla'daki güçlendirme çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tuzla'da köprülü kavşaktaki güçlendirme çalışmaları nedeniyle D-100 kara yolu ile yan yol, Ankara istikametinde yarın geçici olarak trafiğe kapatılacak.

KAVŞAKTA GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Tuzla D-100 kara yolu köprülü kavşağında güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

12 SAAT TRAFİĞE KAPATILACAK

Çalışma kapsamında Ankara istikametindeki D-100 kara yolu ile yan yoldaki bütün şeritlerde yarın saat 22.00'den 23 Nisan Çarşamba günü 10.00'a kadar trafik kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Ulaşım, alternatif olarak Tuzla D-100 kara yolu köprü kavşağının güneyinden sağlanacak.