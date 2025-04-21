Esenyurt'ta trafikte dehşet! Kavga ettiği sürücüyü bıçakladı

İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kanlı bitti. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda yol verme nedeniyle iki sürücü arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar araçtan inerek birbirine tekme tokat saldırmaya başladı. Sürücülerden biri, diğer sürücüyü bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaşırken, durumu gören vatandaşlar hemen müdahale etti. Kıyafetleri ile yaraya tampon yapan vatandaşlar, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.