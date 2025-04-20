Babasını tek yumrukla bayılttı! Dehşet anları kamerada
Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarında yaşanan olayda, baba oğul arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba-oğul kavgasında kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Babasını tek yumrukla bayıltan şahsın o anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, babasıyla tartışan şahsın önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer aldı.
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