Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar

Bugün, İstanbul’u Koşuyorum Asya Etabı kapsamında gerçekleşecek koşu etkinliği nedeniyle Üsküdar’daki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 10:31

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 'İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu' dolayısıyla kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar kamuoyu ile paylaşıldı.

İstanbullular dikkat! Bugün bazı yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 'İstanbul'u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu' nedeniyle Üsküdar'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahları duyurdu.
Üsküdar'da Harem Sahil Yolu'nun bir bölümü, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve Abdullahağa Caddesi'nin belirli bölümleri 06.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.
Kapalı güzergahlara çıkan tüm yollar da bu saatlerde trafiğe kapatılacak.
Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi alternatif güzergahlar olarak belirlendi.
ÜSKÜDAR'DA PEK ÇOK YOL KAPALI

Buna göre: 06.00 ile 13.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şu şekilde:

"Üsküdar Harem Sahil Yolu'nun Harem Otogarı dönüşleri ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi arasında kalan bölüm ve bu güzergaha çıkan tüm yollar. Selmani Pak Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ve Hakimiyeti Milliye Caddesi ile Paşa Limanı Caddesi kesişimi arasında kalan Hakimiyeti Milliye Caddesi, Paşa Limanı Caddesi ile Hakimiyeti Milliye Caddesi kesişimi ve Paşa Limanı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi arasında kalan Paşa Limanı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar.

Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile İcadiye Caddesi kesişimi ile Kuzguncuk Çarşı Caddesi ile Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi arasında kalan Kuzguncuk Çarşı Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar. Abdullahağa Caddesi ve Kuzguncuk Gazhanesi Sokak kesişimi ile Abdullahağa Caddesi ile Beylerbeyi Kavşağı Üsküdar Sahil ayrımları arasında kalan Abdullahağa Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm yollar."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Selimiye İskele Caddesi, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi, Nuhkuyusu Caddesi, Gümüşyolu Caddesi, D-100 Karayolu, Beylerbeyi Abdullah Ağa Caddesi, Hakimiyeti Milliye Caddesi, Halk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve Dr. Fahri Atabey Caddesi alternatif güzergahlar olarak belirlendi.

