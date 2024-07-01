İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak

01 Temmuz 2024 12:04 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:09

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapacak. 3 Temmuz gecesi başlayacak çalışma, 8 Temmuz’da tamamlanacak.

İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak.

ÇALIŞMA 5 GÜN SÜRECEK

Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.

Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.

​​​​​​​Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.

Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek."