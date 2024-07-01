İstanbullular dikkat! Haliç Köprüsü 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak
Metrobüs yolunda yapılacak asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç'teki orta köprünün Kadıköy istikameti 3 Temmuz'dan itibaren trafiğe kapatılacak. Çalışma 5 gün sürecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapacak. 3 Temmuz gecesi başlayacak çalışma, 8 Temmuz’da tamamlanacak.
İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yapılacak.
ÇALIŞMA 5 GÜN SÜRECEK
Eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfaltın değiştirilmesi amacıyla 3 Temmuz'da saat 23.00'den itibaren başlayacak çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.
Çalışmanın ilk gününde metrobüs yolundaki asfalt sökülecek, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serilecek.
Trafik akışı, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK) kararına istinaden gerekli uyarıcı ve trafik işaret levhaları kullanılarak sağlanacak.
Çalışma süresince D-100 kara yolu Haliç orta köprüsünün Kadıköy istikameti trafiğe kapalı olacak. Bölgede trafik sirkülasyonunun yan yoldan sağlanması planlanırken Beylikdüzü yönü ise çalışmadan etkilenmeyecek."