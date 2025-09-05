İstanbullular dikkat! Pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak: İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İstanbul'da pazar günü gerçekleştirilecek olan "Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı" kapsamında bazı yolların trafiği kapatılacağı açıklandı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Yapılan açıklamada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 7. Eylül Pazar günü düzenlenecek olan "Tour of İstanbul Bisiklet Yarışı" kapsamında bazı yolların saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergâhların belirlendiği kaydedildiği.

Saat 07.00'itibaren kapanacak yollar şöyle:

"Fatih ilçesi Avrasya Tüneli (Avrupa Yakasından Asya Yakası İstikameti)

Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Güney Transit Yol Ve Güney Yan

Yol (Taşhanlar Köprüsü İle Sirkeci Arası Sirkeci İstikameti)

Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Ayvansaray Caddesi Eyüp İstikameti

Fatih ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti

Fatih İiçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Hal Yolu İstikameti

Eyüpsultan ilçesi Savaklar Caddesi (İki Yönlü)

Eyüpsultan ilçesi Beylerbeyi Caddesi Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Topkapı Tünel Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Yedikule Varyant

Yukarıda belirtilen istikamete çıkan bütün yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacak, 6. Eylül Cumartesi saat 21.00’den itibaren kapanacak yollar üzerinde bulunan park halindeki araçlar kaldırılacağı belirtildi.

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

Fatih ilçesi Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)

Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi

Fatih ilçesi Macarkardeşler Caddesi

Fatih ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Aksaray İstikameti

Fatih ilçesi Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü)

Fatih ilçesi İle Zeytinburnu İlçesi Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti

Fatih ilçesi Ankara Caddesi

Fatih ilçesi Abdülezelpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Mürselpaşa Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti

Fatih ilçesi Atatürk Bulvarı Sahil İstikameti

Zeytinburnu ilçesi 10. Yıl Caddesi Edirnekapı İstikameti

Zeytinburnu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi

Bakırköy ilçesi Ekrem Kurt Bulvarı".