Avatar
Editor
 | Safa Keser

İstanbul Park'ta yarış rekoru kırıldı!

Yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkat çeken yarış pilotu Koray Kamiloğlu, TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nda üçüncü ayak yarışlarında ikinci olarak Avrupa’dan sonra Türkiye’de de podyumda yerini aldı. Kamiloğlu ayrıca en hızlı tur süresi rekorunu da kırdı.

İstanbul Park'ta yarış rekoru kırıldı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 14:30
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 14:30

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nda üçüncü ayak yarışları, 30-31 Ağustos tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleşti. Coppa Italia Turismo’da önemli başarılar elde eden H2K Racing Team sporcusu Koray Kamiloğlu, Türkiye Pist Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışlarını podyumun ikinci basamağında tamamladı.

İstanbul Park'ta yarış rekoru kırıldı!

REKOR TUR ZAMANI

Yeni İstanbul Park pist düzeninden sonraki rekor TCR süresi Koray Kamiloğlu tarafından 2:01.675 olarak güncellendi. Kamiloğlu bu başarısıyla gelecek yarışlar için seyircilerde büyük bir heyecan uyandırdı.

İstanbul Park'ta yarış rekoru kırıldı!

“İNANIYORUM BİRİNCİLİK YAKINDIR”

Kıyasıya rekabete sahne olan yarış sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Koray Kamiloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Her türlü büyük bela ve aksiliklere rağmen yine de maksimize edebildiğim kadar etmeye çalıştım ancak göz göre göre 1. yarışta bir fren problemi ve 2. yarışta sportmenlik dışı sürüş sergileyen bir rakip yüzünden istediğim sonucu alamadım. İnanıyorum ki birincilik yakındır, tüm emeği geçen mekanikerlerim, gözetmenlerimiz, TOSFED’e ve en önemlisi ailem olan canım takımım H2K Racing Team’e minnetimi göstermek isterim.”

İstanbul Park'ta yarış rekoru kırıldı!

KORAY KAMİLOĞLU KİMDİR?

Uluslararası Yarış Pilotu olan Koray Kamiloğlu, 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu yarış pilotluğu için ilk adımını 19 yaşındayken attı. Katıldığı ilk yarış olan 2022 Karting Fest Turkey serisinden 5 ikincilik, 1 birincilik ve Genel Klasmanda sezon ikinciliği ile ayrıldı. Genç sporcu, katıldığı her yarıştan yüzde yüz podyum başarısı ile ayrıldı. Koray Kamiloğlu, İngiltere'de bulunan The Open University'de İşletme ve Yönetim alanında lisans eğitimi alıyor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) lisansıyla uluslararası yarış pilotu olarak kariyerine devam ediyor.

ETİKETLER
#Tosfed
#Türkiye Pist Şampiyonası
#Koray Kamiloğlu
#H2k Racing Team
#Tcr
#İstanbul Park
#Coppa Italia Turismo
#Spor
