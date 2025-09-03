İstanbul Park'ta yarış rekoru kırıldı!

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nda üçüncü ayak yarışları, 30-31 Ağustos tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleşti. Coppa Italia Turismo’da önemli başarılar elde eden H2K Racing Team sporcusu Koray Kamiloğlu, Türkiye Pist Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışlarını podyumun ikinci basamağında tamamladı.

REKOR TUR ZAMANI

Yeni İstanbul Park pist düzeninden sonraki rekor TCR süresi Koray Kamiloğlu tarafından 2:01.675 olarak güncellendi. Kamiloğlu bu başarısıyla gelecek yarışlar için seyircilerde büyük bir heyecan uyandırdı.

“İNANIYORUM BİRİNCİLİK YAKINDIR”

Kıyasıya rekabete sahne olan yarış sonrasında sosyal medyadan açıklama yapan Koray Kamiloğlu şu ifadeleri kullandı:

“Her türlü büyük bela ve aksiliklere rağmen yine de maksimize edebildiğim kadar etmeye çalıştım ancak göz göre göre 1. yarışta bir fren problemi ve 2. yarışta sportmenlik dışı sürüş sergileyen bir rakip yüzünden istediğim sonucu alamadım. İnanıyorum ki birincilik yakındır, tüm emeği geçen mekanikerlerim, gözetmenlerimiz, TOSFED’e ve en önemlisi ailem olan canım takımım H2K Racing Team’e minnetimi göstermek isterim.”

KORAY KAMİLOĞLU KİMDİR?

Uluslararası Yarış Pilotu olan Koray Kamiloğlu, 2002 yılında İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren hayalini kurduğu yarış pilotluğu için ilk adımını 19 yaşındayken attı. Katıldığı ilk yarış olan 2022 Karting Fest Turkey serisinden 5 ikincilik, 1 birincilik ve Genel Klasmanda sezon ikinciliği ile ayrıldı. Genç sporcu, katıldığı her yarıştan yüzde yüz podyum başarısı ile ayrıldı. Koray Kamiloğlu, İngiltere'de bulunan The Open University'de İşletme ve Yönetim alanında lisans eğitimi alıyor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) lisansıyla uluslararası yarış pilotu olarak kariyerine devam ediyor.