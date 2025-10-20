Eşi eve almayınca dehşet saçtı! Sinirden gözü dönen adamın yaptıkları pes dedirtti

Aydınlıkevler Ziya Paşa Caddesi'nde binada şaşkına çeviren bir olay yaşandı. A.S. isimli adam eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eve gelen A.S. kapıyı çalsa da açan olmadı. Eşi tarafından eve alınmayan adamın yaptıkları pes dedirtti. Sinirden çılgına dönen adam binanın çatısını yaktı.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ekipleri de olaydan sonra kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; A.S. bina yakınlarında kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SÜREKLİ KAVGA EDİYORLAR"

Yangına uykuda yakalandığını söyleyen ve komşusundan şikayetçi olduğunu dile getiren M.A., "A.S. her gün eve gelip, eşiyle çocuklarıyla tartışıyor. Çocukları ve eşi de kapıyı açamıyor. En son binanın camını kırıyor ve yukarı çıkıp, binanın çatısını ateşe veriyor. Kendisi benim üst katımda oturuyor" dedi.