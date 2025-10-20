Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Eşi eve almayınca dehşet saçtı! Sinirden gözü dönen adamın yaptıkları pes dedirtti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eşiyle kavga eden adam eve alınmayınca dehşet saçtı. Oturdukları evin çatısına yakan adam olay yerinden kaçarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 07:46
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 07:46

Aydınlıkevler Ziya Paşa Caddesi'nde binada şaşkına çeviren bir yaşandı. A.S. isimli adam eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eve gelen A.S. kapıyı çalsa da açan olmadı. Eşi tarafından eve alınmayan adamın yaptıkları pes dedirtti. Sinirden çılgına dönen adam binanın çatısını yaktı.

Eşi eve almayınca dehşet saçtı! Sinirden gözü dönen adamın yaptıkları pes dedirtti

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipler Büro Amirliği ekipleri de olaydan sonra kaçan A.S.'yi yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; A.S. bina yakınlarında kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eşi eve almayınca dehşet saçtı! Sinirden gözü dönen adamın yaptıkları pes dedirtti

"SÜREKLİ KAVGA EDİYORLAR"

Yangına uykuda yakalandığını söyleyen ve komşusundan şikayetçi olduğunu dile getiren M.A., "A.S. her gün eve gelip, eşiyle çocuklarıyla tartışıyor. Çocukları ve eşi de kapıyı açamıyor. En son binanın camını kırıyor ve yukarı çıkıp, binanın çatısını ateşe veriyor. Kendisi benim üst katımda oturuyor" dedi.

Eşi eve almayınca dehşet saçtı! Sinirden gözü dönen adamın yaptıkları pes dedirtti
