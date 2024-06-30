İstanbullular dikkat! Valilik açıkladı: Bazı metro istasyonları ve füniküler hattına geçici kapatma!

30 Haziran 2024 07:57 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 08:10

Taksim Meydanı’nda bugün düzenlenmek istenen yasa dışı yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Bu kapsamda bazı metro istasyonları ile füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

Konuya ilişkin açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul'dan geldi. Yapılan açıklamada bugün saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.

TAKSİM MEYDANI'NDA SIKI ÖNLEM

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Taksim Meydanı ve çevresinde dün olduğu gibi bugün de sıkı güvenlik önlemleri alınmış durumda. Meydan polis barikatlarıyla kapatılırken bölgeye gelen yayalardan alternatif güzergahları kullanmaları isteniyor.