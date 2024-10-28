İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bu yollar kapalı

28 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:08

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın etkinlikleri kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

29 Ekim'de kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı belli oldu

29 Ekim'de kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı belli oldu

İstanbul​ Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri” kapsamında düzenlenecek olan “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” programı dolayısıyla 29 Ekim​ 2024 tören günü saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (06:00-PROGRAM BİTİMİ)

"-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

-19 Ekim 2024 günü saat 22.00'dan itibaren 20 Ekim 2024 günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ Prova Programı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı​ ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)

- Fevzipaşa Caddesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."