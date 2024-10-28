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İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bu yollar kapalı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:08
İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Yarın bu yollar kapalı

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın etkinlikleri kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul​ Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde; “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri” kapsamında düzenlenecek olan “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi” programı dolayısıyla 29 Ekim​ 2024 tören günü saat 06:00 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

KAPANACAK YOLLAR (06:00-PROGRAM BİTİMİ)

"-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ile Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm yollar uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

-19 Ekim 2024 günü saat 22.00'dan itibaren 20 Ekim 2024 günü yapılacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​ Prova Programı sona erene kadar Adnan Menderes Bulvarı​ ile Adnan Menderes Bulvarı Yanyollar üzerinde park halinde bulunan araçlar kaldırılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi)

- Fevzipaşa Caddesi

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Kaynak: tgrthaber.com
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