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29 Ekim'de kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
28 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 14:02
29 Ekim&#039;de kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı belli oldu

Resmi tatiller arasında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na saatler kaldı. Vatandaşlar tarafından 29 Ekim'de kuaför ve berberler açık mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Resmi tatillerde kuaförlerin açık veya kapalı olması kendi inisiyatiflerine bırakılıyor

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim​ yarım gün, 29 Ekim​ ise tam gün resmi tatil​ olacak.

Bu kapsamda bankalar​, noterler, kargolar, borsa, kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak.

Vatandaşlar tarafından berber ve kuaförlerin açık olup olamayacağı ise merak edildi.

29 Ekim'de kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı belli oldu - 1. Resim

28-29 EKİM'DE KUAFÖRLER AÇIK MI?

28-29 Ekim tarihleri arasında kuaförlerin açık ya da kapalı olma durumları farklılık gösteriyor.

Resmi tatillerde kuaförlerin dükkanlarını açıp açmama durumları kendi inisiyatiflerine bırakılıyor.

Bazı kuaförler resmi tatil olduğu için 29 Ekim'de dükkanların açmamayı tercih ederken, bazıları ise açmayı tercih ediyor.

29 Ekim'de kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı belli oldu - 2. Resim

28-29 EKİM'DE BERBERLER AÇIK MI?

Aynı kuaförlerde olduğu gibi berberlerin de resmi tatillerde çalışıp çalışmama durumları değişiklik gösterebiliyor. 

Bu sebepten dolayı da 30 Ekim tarihine kadar berberlerin kapalı olma ihtimali bulunuyor.

Gittiğiniz berberi arayarak açık veya kapalı olma durumunu sormanız gerekiyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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