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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:24

İstanbullular merakla bekliyordu: İBB 6 Ekim toplu taşıma kararını açıkladı

İstanbul’da bulunan milyonları ilgilendiren karar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. İBB’nin resmi sitesinde yayınlanan duyuruya göre 6 Ekim İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, İstanbullulara toplu ulaşım ücretsiz olacak.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbullular merakla bekliyordu: İBB 6 Ekim toplu taşıma kararını açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 15:24

6 Ekim ücretsiz toplu taşıma duyurusu İBB’nin resmi sitesinden yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada gün boyunca İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbullular merakla bekliyordu: İBB 6 Ekim toplu taşıma kararını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İBB, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 6 Ekim'de şehir içi toplu taşımanın gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları 6 Ekim günü boyunca ücretsiz olacak.
Karar, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle alındı.
Uygulama kapsamında otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
İstanbullular merakla bekliyordu: İBB 6 Ekim toplu taşıma kararını açıkladı

İBB’nin 6 Ekim ücretsiz toplu taşıma duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, İstanbullulara şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor. 6 Ekim günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları gün boyu ücretsiz olacak.

Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan 6 Ekim günü, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak. İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.

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