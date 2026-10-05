İstanbullular merakla bekliyordu: İBB 6 Ekim toplu taşıma kararını açıkladı

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UYGULAMALAR
İstanbul
6 Ekim ücretsiz toplu taşıma duyurusu İBB’nin resmi sitesinden yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada gün boyunca İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.
İBB’nin 6 Ekim ücretsiz toplu taşıma duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, İstanbullulara şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor. 6 Ekim günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları gün boyu ücretsiz olacak.
Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan 6 Ekim günü, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak. İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.