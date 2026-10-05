6 Ekim ücretsiz toplu taşıma duyurusu İBB’nin resmi sitesinden yapıldı. Kurum tarafından yapılan açıklamada gün boyunca İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olarak hizmet vereceği belirtildi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbullular merakla bekliyordu: İBB 6 Ekim toplu taşıma kararını açıkladı İBB, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü olan 6 Ekim'de şehir içi toplu taşımanın gün boyu ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları 6 Ekim günü boyunca ücretsiz olacak. Karar, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle alındı. Uygulama kapsamında otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak.

İBB’nin 6 Ekim ücretsiz toplu taşıma duyurusunda şu ifadeler kullanıldı;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde, İstanbullulara şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor. 6 Ekim günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları gün boyu ücretsiz olacak.

Milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından biri olan 6 Ekim günü, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda; otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak. İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.