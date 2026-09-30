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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:34

Öğrencilere 20 bin liralık burs desteği… İBB burs başvuru ekranı 2026 (genç üniversiteli) İBB burs başvuru şartları neler?

İBB burs başvurularının alınmaya başlamasıyla gözler başvuru şartlarına ve son başvuru tarihine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2026-2027 eğitim öğretim yılında 125 bin öğrenciye 20 bin liralık burs desteği sağlayacak. Ailesi veya kendisi İstanbul’da ikamet eden ve diğer başvuru şartlarını sağlayan adaylar, eğitim desteğine müracaat edebilecek. İlk kez üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanı sıra ara sınıfta okuyan ve başarı şartını sağlayan öğrenciler de burs başvurusu gerçekleştirebilecek. Ön lisans ve lisansın yanı sıra yüksek lisans ve lisans öğrencilerine de eğitim desteği sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu okuyan öğrenciler benzer şekilde burslardan yararlanabilir. Peki İBB burs başvurusu 2026 nasıl yapılır? İşte, İBB burs başvuru işlemlerine ilişkin detaylar…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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Öğrencilere 20 bin liralık burs desteği… İBB burs başvuru ekranı 2026 (genç üniversiteli) İBB burs başvuru şartları neler?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:34

burs başvuruları bugün başlıyor. eğitim, konaklama, ulaşım ve diğer giderlerini karşılayabilmek için belediye tarafından verilen bursa yoğun ilgi gösteriyor. İBB burs başvuru işlemleri öğrenci belgesi, transkript belgesi, maddi durumunu gösteren belgelerle müracaat edilebilecek. Normal öğrenim süresinde eğitimlerine devam eden öğrenciler burslardan yararlanabilecek. Bursa müracaat edebilmek için öğrencinin veya ailesinin İstanbul’da yaşaması (İkamet) şartı aranacak. Ara sınıf öğrencilerinin ise başarı notunun 100 üzerinden 53’ün üzerinde olması veya 4’lük sistemde 2.00’dan fazla olması gerekmektedir. İBB burs başvuru işlemleri çevrim içi (internet) üzerinden gerçekleştirilecek ve bizzat yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Peki İBB burs başvuru şartları 2026-2027 neler? İşte, İBB burs başvuru sayfası…

HABERİN ÖZETİ

Öğrencilere 20 bin liralık burs desteği… İBB burs başvuru ekranı 2026 (genç üniversiteli) İBB burs başvuru şartları neler?

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularını 29 Eylül'de başlatıyor ve bu destek 2026-2027 eğitim öğretim yılında 125 bin öğrenciye sağlanacak.
İBB burs başvuruları 29 Eylül'de başlıyor ve 23 Ekim'e kadar sürecek, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılı için burs ücreti kişi başı 20 bin lira olarak belirlendi.
Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi şartı aranıyor.
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilirken, ara sınıflar için belirli bir not ortalaması gerekiyor.
Devlet üniversitesi ve tam burslu vakıf üniversitesi öğrencileri de başvurabilecek.
Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden yapılacak ve şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027

Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanacak burs desteğinin başvuruları bugün (29 Eylül) başlıyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, gerekli belgelerini tamamlayarak gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden veya aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan başvuru ekranına gidebilirler. Şahsen yapılan başvurular dikkate alınmazken özellikle son dönemlerde burs başvurusu adı altında yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı öğrenciler dikkatli olmalıdır.

2026-2027 İBB BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrencilere 20 bin liralık burs desteği… İBB burs başvuru ekranı 2026 (genç üniversiteli) İBB burs başvuru şartları neler?

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuru ekranı toplam 24 gün boyunca açık olacak ve öğrenciler internet üzerinden çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. İBB tarafından açıklanan takvime göre burs başvuruları 29 Eylül- 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında eksik veya yanıltıcı belge gönderen adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak.

Öğrencilere 20 bin liralık burs desteği… İBB burs başvuru ekranı 2026 (genç üniversiteli) İBB burs başvuru şartları neler?

YENİ EĞİTİM YILININ İBB BURS ÜCRETİ BELLİ OLDU

2026-2027 eğitim öğretim yılında İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilere kişi başı 20 bin lira ödeme yapılacak. Daha önceki yıllarda yapılan ödemeler dikkate alındığında burs ödemelerinin iki veya üç taksit şeklinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Burs başvuru sırasında adayların verdikleri banka hesapları üzerinden burs ödemeleri hesaplara yatırılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 125 bin öğrenciye yeni burs desteği sağlanacak.

Öğrencilere 20 bin liralık burs desteği… İBB burs başvuru ekranı 2026 (genç üniversiteli) İBB burs başvuru şartları neler?

BURS BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

İBB burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin sağlaması gereken bazı şartlar bulunuyor. T.C. vatandaşı olan öğrenciler burslardan yararlanabilirken aranan en temel şart ise öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi olacak.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanabilirken ayrıca ara sınıfta okuyan öğrencilerin ise not ortalaması başarısını tutturması gerekiyor.

Devlet üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra vakıf (özel) üniversitelerde tam burslu eğitim alan öğrencilerde burs müracaatında bulunabilecek. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanacak.

Öğrencilere 20 bin liralık burs desteği… İBB burs başvuru ekranı 2026 (genç üniversiteli) İBB burs başvuru şartları neler?

 

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#İstanbul
#üniversite öğrencileri
#Burs Başvuruları
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İbb Bursu
#Ekonomi
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