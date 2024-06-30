İstanbullular sahil ve parklara akın etti

Türkiye genelinde sıcak havalar hakimken vatandaşlar da serinlemek için sahillere ve gölgelik alanlara akın etti. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği İstanbul'da vatandaşların tercihi ise Caddebostan Sahili oldu.

VATANDAŞLAR GÖLGE ALANLARA AKIN ETTİ

Bunaltıcı havanın etkili olduğu kentte, sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler çareyi denizde yüzmekte ya da park ve bahçelerde gölgelik alanlarda dinlenmekte buldu.

Sandalye ve masalarını getiren vatandaşlar, gölgelik alanlarda pikniklerini yaptı.

Sahildeki plajda da yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar denize girerek serinledi.

SERİNLEMEK İSTEYENLER PARKLARI DOLDURDU

Ailesiyle pikniğe gelen Recep Yılmaz, İstanbul'da vakit geçirmek için ideal yerlerden birinin Caddebostan olduğunu, kahvaltıyı da burada yaptıklarını söyledi.

Denize giren Veysel Demir de burayı yeni keşfettiğini, ikinci gelişi olduğunu ve pazar günü burada iyi vakit geçirdiğini kaydetti.

Avrupa Yakası'nda ise birçok vatandaş Bakırköy Sahili'ne akın etti.

Evde havanın sıcaklığını çok fazla hissettiklerini belirten Özkan Tosun, bu nedenle serinlemek için ailece sahile geldiklerini aktardı.

Melisa Köse ise öğlen sıcağın daha etkili olduğunu, bu yüzden sahilde piknik yapmayı tercih ettiğini belirtti.