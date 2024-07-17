İstanbullular kavurucu sıcakların etkisinde: Sahil ve parklar bomboş kaldı

17 Temmuz 2024 17:07 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:08

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AKOM ve Meteoroloji'den yapılan peş peşe uyarılardan sonra İstanbul'da nefes aldırmayan sıcaklar etkisini iyice göstermeye başladı. Sıcaklıkların sabah saatlerinde daha da artmasıyla megakentte park, bahçe ve sahiller adeta bomboş kaldı.

SAHİLLER BOMBOŞ KALDI

Fatih Çatladıkapı Sahili'nde kaydedilen görüntülerde sahilde kimsenin olmaması dikkat çekti. Sahildeki hareketlilik yerini durgunluğa bıraktı. Günün her saatinde hareketli olan Çatladıkapı Sahili'ndeki park ve bahçelerin sakin hali havadan görüntülendi.

"YOLLAR BOMBOŞ, TRAFİK DE BOMBOŞ, İNSANLAR HAVA SICAK OLDUĞU İÇİN DIŞARI ÇIKMIYOR"

Sahildeki insan azlığını fırsat bilen Sami Azinses, "İnsanlar dışarı çıkmıyor, çok sıcak var. Biz, gidelim bir serinleyelim dedik. Yollar bomboş, trafik de bomboş, insanlar hava sıcak olduğu için dışarı çıkmıyor. Gece de dışarı çıkılmıyor çünkü hava esmiyor. Az önce haberlerde izledim. Hava sıcaklığı 3 gün daha artarak devam edecek. Bir düşüş olacak ama Eylül’ün 15’ine kadar hava sıcaklığı bu şekilde gidecek" şeklinde konuştu.