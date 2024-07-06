İstanbullulara nefes aldıracak haber! Haliç'teki çalışmalar sona erdi

06 Temmuz 2024 12:47 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 12:56

Haliç Köprüsü'nde yapılan çalışma nedeniyle D-100 karayolu üzerinde günlerdir kilometrelerce trafik oluşmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamaya göre, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması yaptı.

YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Bu kapsamda 3 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.00'te başlayan çalışmayla eskiyen ve yer yer sürüş konforunu etkileyen yoldaki asfalt değiştirildi.

Çalışma süresince trafiğe kapatılan D-100 kara yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti de saat 01.00 itibarıyla yeniden açıldı.