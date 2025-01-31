İstanbulluların kar hasreti bitiyor! Hava buz kesecek, lapa lapa kar yağacak: Meteoroloji tarih verdi

31 Ocak 2025 08:38 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbulluları sevindirecek kar haberi de sonunda geldi. Hafta boyunca oldukça mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları şubat ayının ilk günlerinde son bulacak. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih açıklandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İşte İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluların beklediği kar haberini sonunda duyurdu. Ocak ayının son haftası mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bir anda düşeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının düşüşüyle İstanbulların da hasretle beklediği kar yağışı kendini göstermeye başlayacak.

İSTANBUL'A KARIN YAĞACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Şubat ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşecek, önce sağanak yağışlar başlayacak daha sonra bu yağışlar kar yağışına dönecek. İstanbulluların beklediği kar yağışı ise 5-6 Şubat'ta etkili olacak.

MARMARA

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu