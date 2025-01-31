İstanbulluların kar hasreti bitiyor! Hava buz kesecek, lapa lapa kar yağacak: Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbulluları sevindirecek kar haberi de sonunda geldi. Hafta boyunca oldukça mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları şubat ayının ilk günlerinde son bulacak. Yapılan değerlendirmede, İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tarih açıklandı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. İşte İstanbul'a kar yağışının geleceği tarih...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluların beklediği kar haberini sonunda duyurdu. Ocak ayının son haftası mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bir anda düşeceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının düşüşüyle İstanbulların da hasretle beklediği kar yağışı kendini göstermeye başlayacak.
İSTANBUL'A KARIN YAĞACAĞI TARİH BELLİ OLDU
Yayımlanan hava tahmin raporuna göre, İstanbul'a lapa lapa kar yağacak. Şubat ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşecek, önce sağanak yağışlar başlayacak daha sonra bu yağışlar kar yağışına dönecek. İstanbulluların beklediği kar yağışı ise 5-6 Şubat'ta etkili olacak.
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu