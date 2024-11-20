İstanbul'u fırtına ve sağanak vuracak! Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı: Saat verildi, evden çıkmayın

20 Kasım 2024 17:12 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 17:25

Hava sıcaklıkları düştü fırtına ve sağanak yağmur İstanbul'u etkisi altına almaya geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. Sağanak ve fırtınanın gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayacağı bildirildi. İşte İstanbul hava durumu raporu...

Tüm yurtta hava sıcaklıklarındaki düşüş devam ediyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken ülkenin birçok noktasında sağanak​ ve fırtınalı hava etkisini gösteriyor. İstanbul​'da da beklenen sağanak yağışla ilgili peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Valiliği ve AKOM'un açıklamalarına göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış​ bekleniyor.

YAĞIŞLAR CUMARTESİNE KADAR SÜRECEK

Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar bölgeyi aralıklarla fırtına​ şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.

SEL VE ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yapılan açıklamalarda; beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.