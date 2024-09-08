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İstanbul'u şiddetli sağanak vurdu! Her yer göle döndü, kaza kaçınılmaz oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Eylül 2024 14:09 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 14:38

İstanbul'da öğle saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı noktalarda kazalar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) geçtiğimiz günlerde yayımladığı 5 günlük hava durumu raporunda; İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından Anadolu ve Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Vatandaşlar, sularla kaplanan yollarda yürümekte ve araç kullanmakta büyük zorluk yaşadı.

YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

İBB verilerine göre, yağış sonrası Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 40'a ulaştı. Yağmurun İstanbul genelinde akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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DUVAR YIKILDI, EVİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle Eyüpsultan'da bulunan bir inşaata ait duvar yıkıldı. Duvardan akan sular, yanda bulunan binanın bodrumuna doldu. Bodrum katındaki evini su basan ev sahibi Ünal Aburşu, “Hepsi zarar gördü, her şey komple bitik halde” diye konuştu.

İstanbul'u sağanak vurdu, her yer göle döndü! - 2. Resim

YAĞIŞLI HAVA KAZAYI DA BERABERİNDE GETİRDİ

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, kazalara neden oldu. Beylikdüzü E-5 Karayolu Avcılar istikametinde birbiri ardına kazalar yaşandı. Kazalardan biri araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Aynı güzergah üzerinde yaşanan kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elif 8 Eylül 2024 14:10

İstanbul'da böyle bir yağmura alışkın değiliz ya bi an kavurucu sıcaktan sonra böyle ani değişim garip geliyor

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