İstanbul'un deprem haritası güncellendi! En riskli ve en güvenli ilçeler belli oldu

27 Haziran 2024 13:11 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 13:18

İstanbul'da son aylarda artan bina çökmeleri sonrası vatandaşlar en riskli ilçeleri araştırmaya başladı. Son olarak Bahçelievler ilçesinde yaşanan bina çökmesi, endişe seviyesini artırdı. İstanbul'daki en riskli ve en güvenli ilçelerin haritası AFAD tarafından güncellendi.

Güncellemede en dikkat çeken detay ise fay hattının geçiş noktasından çok ilçelerin zemin yapısı ve binaların temeli oldu. Binaları en eski olan ilçeler ise kırmızı çizgi içinde yer aldı. Öte yandan yeni ilçelerinde kırmızı hatta olmasının altında kaçak yapı ve yumuşak zemin baz alındı.

İSTANBUL'UN DEPREM HARİTASI GÜNCELLENDİ!

Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'da hemen hemen her arsa alanına konut yapıldı. Uzmanlar, nüfusun yaşam alanını genişletmek için yapılan binalarda öncelikli olarak deprem riskine karşı fay hatlarının geçişleri, zeminin gücü ve binanın temeli ele alınması gerektiğini vurguladı.

EN RİSKLİ VE EN GÜVENLİ İLÇELER BELLİ OLDU

Aynı zamanda uzmanlar, bunların ön planda tutulmadığı her binanın risk seviyesinin deprem yaşanmadan da yüksek olduğunun altını çizdi. Bu yüzden İstanbul'un deprem haritası güncellendi.

5 şiddetli bir depremde bile anına yerle bir olacak binalara sahip ilçeler ele alınarak "en riskli ve en risksiz ilçeler" adı altında bir rapor hazırlandı.

Özellikle en riskli ve orta riskli ilçelerde oturan vatandaşların depreme karşı binalarında nasıl tedbirler alındığına dair belediye ya da kentsel dönüşüm kapsamında kurulan ekiplerden bilgi almaları da uzmanlar tarafından belirtilen önemli konu oldu.

Zemin ve kolonlarında çatlama kırılma olan binaların acilen belediye yetkililerine bildirilmeleri ise elzem konuların başında yer aldı.

İSTANBUL'DA DEPREME KARŞI EN RİSKLİ İLÇELER

Zeytinburnu, Küçükçekmece, Ispartakule, Kanarya, Esenkent, Avcılar, Ataköy, Florya ve Küçükçekmece kıyıları 99 depreminden sonra en riskli ilçelerde birinci sırada yer alırken o dönem en çok etkilenen Üsküdar, Kadıköy, Büyükçekmece de alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Özellikle bu ilçelerde kentsel dönüşüm hız kazandı. Burada en büyük pay ise belediyelere düştü. Uzmanlar, belediyelerin kaçak yapı konusunda hızlı bir önlem alması gerektiğinin altını çizdi.