İstanbul'un deprem raporu yayımlandı! Korkunç tablo ortaya çıktı 

17 Ağustos 2024 18:17 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 18:22

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Marmara depreminin 25. yılında dikkat çeken bir araştırmayı kamuoyuna sundu. İstanbul'da olması beklenen deprem senaryosu üzerinde durulan raporda 7.5 büyüklüğündeki sarsıntının ortaya çıkaracağı senaryo hesaplandı.

İSTANBUL'DA YAPILARIN NE KADARI RİSK ALTINDA?

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce yaptığı açıklamada, İstanbul'da meydana gelebilecek 7.5 şiddetindeki depremde yapıların yüzde 20'i ağır hasar alacak. 6.8 milyon konutun yaklaşık 1.3 milyonunun riskli olduğunu belirten Gökçe, alınması gereken önlemleri sıraladı.

"YAPI STOĞUMUZ YENİLENMELİ"

X hesabından paylaşım yapan Gökçe, "Yapılması gereken bütüncül bir bakış ile kentlerimizin topyekün afet ve deprem seferberliğinde ele alınarak rant ve yetki odaklı düzenlemeler yerine, kamucu bir bakış açısıyla en dezavantajlı bölge ve en ihtiyaç sahibi kesimlerden başlanarak kentlerimiz ve yapı stoğumuzu yenilemek olmalıdır." dedi.