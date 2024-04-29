İstanbul'un göbeğinde kafeye silahlı saldırı! Onlarca mermi atıldı: 1’i ağır 3 yaralı

29 Nisan 2024 07:22 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 07:55

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Bağcılar'da saat 22.30 sıralarında bir kafede saldırı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin önüne gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler kafeye ateş açtı. Onlarca merminin sıkıldığı kafede bulunan Y.A., N.C. ve M.B. İsimli 3 kişiye kurşunlar isabet etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.B.’nin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kafenin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.