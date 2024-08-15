İstanbul'un göbeğinde maganda halayı! E-5'i kapattılar, sürücüler çıldırdı

15 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:35

Tüm cezalara rağmen trafik magandaları toplumu rahatsız eden eğlence anlayışlarından vazgeçmiyor.

İstanbul'da bir düğün konvoyu şehrin göbeği sayılabilecek Florya'da yine kuralları hiçe sayarak yolu trafiğe kapattı.

E-5'i kapatıp araçlarından açtıkları müzikle halay çeken düğün sahipleri, arkalarında uzanan metrelerce araç kuyruğunu görmezden geldi.

Korna sesleri, ve tepkiler arasında halay çeken grubun toplum yaşamına saygısızlığı pes dedirtti.

O anla çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Yaşananlar büyük tepki topladı.