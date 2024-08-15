İstanbul'un göbeğinde maganda halayı! E-5'i kapattılar, sürücüler çıldırdı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Ağustos 2024 11:25 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:35
Trafik magandalarının sonu gelmiyor. Bu kez yer İstanbul Florya! E-5 Karayolu Floraya mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti. Megakentin en işlek yollarından birinde yapılan hareket sürücüleri çıldırttı. Trafiğin aksamasına sebep olan anlar saniye saniye kaydedildi. merasıyla saniye saniye kaydedildi.
Tüm cezalara rağmen trafik magandaları toplumu rahatsız eden eğlence anlayışlarından vazgeçmiyor.
İstanbul'da bir düğün konvoyu şehrin göbeği sayılabilecek Florya'da yine kuralları hiçe sayarak yolu trafiğe kapattı.
E-5'i kapatıp araçlarından açtıkları müzikle halay çeken düğün sahipleri, arkalarında uzanan metrelerce araç kuyruğunu görmezden geldi.
Korna sesleri, ve tepkiler arasında halay çeken grubun toplum yaşamına saygısızlığı pes dedirtti.
O anla çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.
Yaşananlar büyük tepki topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı