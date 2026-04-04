İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntü! Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Fatih'te 3. derece arkeolojik sit alanındaki 2 katlı ahşap binanın içinde define arandığını belirledi. Söz konusu binaya polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan incelemelerde bina içerisinde yaklaşık 5,5 metre kazı alanı tespit edildi. Kazı çalışmaları esnasından kullanılan aletlere de el konuldu.

"NE YAPIYORSUNUZ?" SORUSUNA ŞOKE EDEN CEVAP

Cerrahpaşa'da bulunan 3. derece arkeolojik sit alanında bulunan 2 katlı ahşap bina içerisindeki define baskınında polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, polis ekiplerinin "Ne yapıyorsun?" sorusuna "Kuyu taşmıştı" cevabını verdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.