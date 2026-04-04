Batman’da elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Oymataş köyü Ünlüce mezrasında korkunç bir olay yaşandı. Ailesine ait ahıra giren 12 yaşındaki Miran Tutar açıkta bulunan elektrik teline temas edince dehşet yaşandı. Akıma kapılarak ağır yaralanan çocuk, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen küçük Miran, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miran'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.