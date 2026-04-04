Oymataş köyü Ünlüce mezrasında korkunç bir olay yaşandı. Ailesine ait ahıra giren 12 yaşındaki Miran Tutar açıkta bulunan elektrik teline temas edince dehşet yaşandı. Akıma kapılarak ağır yaralanan çocuk, durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Batman İluh Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Batman’da elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman'ın Oymataş köyü Ünlüce mezrasında, ailesine ait ahırda açıkta bulunan elektrik teline temas eden 12 yaşındaki Miran Tutar hayatını kaybetti. Olay, 12 yaşındaki Miran Tutar'ın ailesine ait ahıra girmesiyle meydana geldi. Miran Tutar, açıkta bulunan elektrik teline temas ederek akıma kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Miran Tutar kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen küçük Miran, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Miran'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlattı.