Politika
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Gaziantep Adliyesi’nde ‘uyuşturucu’ operasyonu: İşin içinde Cumhuriyet Savcısı, avukatlar, katipler de var!

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in "Adaletin güçlüden yana olduğu algısını kıracağız" mesajının ardından Gaziantep’te dev bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Cumhuriyet savcısı, avukatlar ve zabıt katiplerinin de bulunduğu 16 kişilik suç ağı deşifre edildi.

Gaziantep Adliyesi’nde ‘uyuşturucu’ operasyonu: İşin içinde Cumhuriyet Savcısı, avukatlar, katipler de var!
04.04.2026
04.04.2026
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz bir soruşturma, yargı içerisine sızmış ve yetkilerini kötüye kullanan bir şebekeyi gün yüzüne çıkardı. Bir zabıt katibinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair gelen ihbarla başlayan süreç, teknik ve fiziki takip neticesinde genişleyerek adliye koridorlarını saran bir suç ağına ulaştı.

ZEHİR TİCARETİNDEN RÜŞVETE: ADLİYEDE GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında CMK 135 uyarınca yapılan dinlemeler ve dijital incelemeler, suçun boyutunun sadece uyuşturucuyla sınırlı olmadığını gösterdi. Kurulan ağın; rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliğin ihlali gibi ağır suçlara karıştığı tespit edildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 16 şüpheli arasında şu isimler yer alıyor:

KategoriSayı
Cumhuriyet Savcısı1
Avukat2
Adliye Personeli7
Sivil Şahıs6

WHATSAPP YAZIŞMALARI İHANETİ BELGELEDİ

Şüphelilerin el konulan telefonlarında yapılan incelemeler, adliyenin mahrem bilgilerinin nasıl pazarlık konusu edildiğini kanıtladı. WhatsApp yazışmalarında, adliye personelinin dosya süreçlerine müdahale ettiği, gizli bilgileri sızdırdığı ve yargı mekanizmasını kişisel çıkarları için kullandığına dair somut deliller elde edildi.

İKİ ZABIT KATİBİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan isimlerden uyuşturucu ticaretiyle suçlanan zabıt katibi H.İ.U. ile Sulh Ceza Hakimliği bünyesinde görev yapan zabıt katibi M.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararları uygulanırken, dosyada adı geçen savcı ile ilgili HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) süreci başlatıldı.

"DOKUNULMAZLIK ALGISI YERLE BİR OLDU"

Başsavcılık kaynakları, delil toplama sürecinin devam ettiğini ve soruşturmanın derinleşerek yeni gözaltıların yapılabileceğini belirtti. Bu operasyon, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve gelir gelmez vurguladığı "hukukun üstünlüğü" ve "kim olursa olsun hesap sorulacağı" ilkesinin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

