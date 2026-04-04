SON DAKİKA!
 | Safa Keser

Bahar alerjisi alarmı: Polenler etkisini artırdı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buğra Subaşı, bahar alerjisi olan kişiler için önemli bilgiler paylaştı.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 11:13

Halk arasında saman nezlesi, bahar alerjisi olarak bilindiğini, tıpta ise mevsimsel alerjik rinit olarak adlandırıldığını ifade eden Doç. Dr. Buğra Subaşı, bu hastalığı; özellikle bahar aylarında burundan solunan polen gibi alerjen maddelere karşı vücut bağışıklık sisteminin verdiği aşırı bir tepki şeklinde tanımladı. Ayrıca Subaşı, özellikle; çayır, çimen, ot, ağaç, çiçek polenlerinin de bahar alerjisini tetiklediğinin altını çizdi. "Soğuk algınlığından ayırt edici özellikleri var" Ülkemizde bahar alerjisi görülme oranının yüzde 20 civarında olduğunu ve ile karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Subaşı, "Bahar alerjisi olan kişilerde; burun tıkanıklığı, açık şeffaf renkli burun akıntısı, kaşıntı, geniz akıntısı, gözlerde kızarma, yaşarma, öksürük, koku bozuklukları gibi şikayetler gözlenebilir. Soğuk algınlığında da benzer şikayetler olsa da ayrıca ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik, kırgınlık, üşüme, titreme gibi akut enfeksiyon bulguları da izlenebilir. Soğuk algınlığının 1 haftada düzelmesini bekleriz ancak bahar nezlesi daha uzun sürer" dedi. "Alerjinin şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir" Alerjinin şiddeti kişiden kişiye değişebileceğini söyleyen Subaşı, "Kişilerin reaksiyon verdiği alerjen madde sayısı ve çeşidi farklı olabilir.

Alerjene maruziyet sıklığı ve süresi farklı olabilir. Kişinin özellikle burun eğriliği gibi üst solunum yolu hastalıkları, akciğer hastalıkları gibi ek hastalıkları, kötü beslenme alışkanlıkları, hava kirliliği, sigara dumanına maruz kalmaları alerji şiddetini arttırabilir. Dolayısı ile bazı kişilerde hafif şikayetlere sebep olup kısa sürerken bazı kişilerde orta ve ağır şikayetlere sebep olup uzun sürebilir." diyerek ek hastalıkları olan kişilerin özellikle dikkatli olması tavsiyesinde bulundu. Bahar alerjisinin yol açabileceği sağlık sorunları ve korunma yöntemleri Bahar alerjisi olduğu halde sağlık kontrolünü ya da tedaviyi reddeden kişilerin karşılaşabileceği sağlık riskleri hakkında da açıklamalarda bulunan Subaşı, "Bahar alerjisi kişinin iş, okul ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Sinüzite, orta kulak enfeksiyonlarına, uyku bozukluklarına sebep olabilir ve astıma ilerleyebilir.

Bahar alerjisi ilkbahar ve yaz döneminde vücudun alerjen maddeye verdiği aşırı reaksiyondur ve tamamen tedavi edilemese de tedavi ile kontrol altına alınabilir. Tedavi yöntemleri arasında özellikle, alerjen maddeden korunma, ilaç tedavisi ve immünoterapi (aşı tedavisi) sayılabilir. İlaç tedavisinde antihistaminikler, kortizonlu burun spreyleri, serum fizyolojik ile burun içi yıkama kullanılabilir. Cilt (prick testi) ve kan testlerinde alerjen madde tespit edilen ancak korunma ve tedaviden yeteri kadar fayda görmeyen hastalarda aşı tedavisi uygulanabilir" dedi. Dikkat edilmesi gerekenler Bahar alerjisi olan kişilerin dışarıya çıkarken; şapka, uzun kollu giysiler, gözlük, pantolon gibi kıyafetleri kullanmasını, eve döndüklerinde ise kıyafetlerini değiştirip, bol su ile duş almalarını öneren Buğra Subaşı, "Özellikle sabah ve öğlen saatlerinde ve rüzgarlı havalarda polenler yoğunken dışarıya çıkmamalıdırlar, kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdırlar. Bu mevsimlerde piknik yapmak, açık havada spor yapmak, araçta camlar açık seyahat etmek polen temasını arttırabileceği için dikkat edilmelidir. Araçlarda polen filtreleri bulunmalı, çamaşırlar ev içinde kurutulmalı, çim biçme gibi bahçe işleri yapılmamalıdır. Bahar alerjisinde en önemli tedavi yöntemi alerjen maddeden korunmaktır. Hastaların korunma yöntemlerini bilip bunları uygulamaları önem arz etmektedir.Ayrıca bahar alerjisi olan kişiler polen mevsimi başlamadan hemen önce Kulak Burun Boğaz hekimlerine başvurup kendilerine uygun tedaviyi alırlarsa hastalığın şiddetini azaltmış olurlar" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Doç. Dr. Buğra Subaşı, bahar alerjisi olarak bilinen mevsimsel alerjik rinitin, polen gibi alerjenlere karşı vücudun verdiği aşırı bir tepki olduğunu ve soğuk algınlığından ayırt edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Bahar alerjisi, halk arasında saman nezlesi olarak bilinir ve genellikle çayır, çimen, ot, ağaç, çiçek polenleri tarafından tetiklenir.
Bahar alerjisi olan kişilerde burun tıkanıklığı, şeffaf burun akıntısı, kaşıntı, gözlerde kızarma ve yaşarma gibi belirtiler görülürken; soğuk algınlığında ateş, boğaz ağrısı ve halsizlik gibi akut enfeksiyon bulguları da olabilir.
Alerjinin şiddeti, kişinin alerjen madde sayısına, maruziyet sıklığına ve ek hastalıklarına göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir.
Bahar alerjisi tedavi edilmezse sinüzit, orta kulak enfeksiyonları, uyku bozuklukları ve astım gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Tedavi yöntemleri arasında alerjenden korunma, ilaç tedavisi (antihistaminikler, kortizonlu burun spreyleri) ve immünoterapi (aşı tedavisi) bulunur.
Bahar alerjisi olan kişilerin polen yoğunluğunun yüksek olduğu zamanlarda dışarı çıkmamaları, eve döndüklerinde duş almaları ve kıyafetlerini değiştirmeleri önerilir.
