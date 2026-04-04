Gündem

Editor
 | Özge Sönmez

39 ilçeye yazı gönderildi! Belediyelere sokak köpekleri için süre verildi: Toplamayanlara suç duyurusu

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul genelindeki belediyelere sokak köpeklerinin toplatılmasına ilişkin yazı gönderdi. Gül, mayıs sonuna kadar köpek popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiğini ve süreci ağır yöneten belediyeler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 11:15

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul genelindeki sahipsiz köpeklerin toplatılması için İBB'ye ve 39 ilçe belediyesine yazı gönderdi. Gül'ün imzasını taşıyan yazıda sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi gerektiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul genelindeki sahipsiz köpeklerin toplanması için İBB ve 39 ilçe belediyesine yazı göndererek Mayıs sonuna kadar köpek popülasyonunun kontrol altına alınmasını istedi.
İstanbul genelindeki sahipsiz köpeklerin toplatılması için İBB ve 39 ilçe belediyesine yazı gönderildi.
Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde hayvan bakımevlerine götürülmesi gerektiği bildirildi.
Mayıs ayına kadar köpek popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiği belirtildi.
Görevini ihmal eden belediyelerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.
Bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu belirtildi.

GÖREVİ İHMAL EDEN BELEDİYEYE SUÇ DUYURUSU

Mayıs ayına kadar köpek popülasyonunun kontrol altına alınması gerektiği belirtilen yazıda, 'görevini ihmal eden' belediyelerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNE KARŞI TEHDİT"

Yazıda, "Bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturduğu, zaman zaman yaralama vakaları olduğu" ifade edildi.

MAYIS AYINA KADAR POPÜLASYON KONTROL ALTINA ALINACAK

İlgili yazı şu şekilde:

"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yapılan değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. maddesinde; "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur." hükmü ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’nin ‘Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları’ başlıklı 7. maddesi (a) bendinde; "Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek." hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

İlimizde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturmakta, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır.

Belediye ve ilgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerde; mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de, yeni doğal yaşam alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir.

Mevzuat çerçevesinde belirtilen, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerle ilgili faaliyetlerin hızlandırılarak, Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı hususunda, Gereğini rica ederim."

