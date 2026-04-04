SON DAKİKA!
Ankara'da halk otobüsü üst geçide çarptı: Feci kazada 5 ölü, çok sayıda yaralı var!

Ankara'da özel halk otobüsü üst geçide çarptı. Yaşanan feci kazada ilk belirlemelere göre beş kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün kimliği belirlenirken, halk otobüsü sahibi ise gözaltına alındı.

Ankara'nın ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Ankara-İstanbul kara yolu Kahramankazan ilçesi Saray mevkii üzerinde birden fazla aracın karıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi.
Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
13 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle Ankara-İstanbul kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışı durma noktasına geldi.
Ulaşım yan yollardan kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
FECİ KAZADA 5 ÖLÜ 15 YARALI VAR

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde, 5 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç içerisinde sıkışan ve çevreye savrulan 15 yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi.

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

nedeniyle Ankara-İstanbul kara yolunun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süreliğine durma noktasına geldi. Karayolları ve trafik ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırırken, ulaşım yan yollardan kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

KORKUNÇ KAZA İÇİN SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen ile ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 savcı görevlendirildi. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile inceleme yapılmakta ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

HALK OTOBÜSÜ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Değerli Basın mensupları, gerçekleşen ölümlü kaza olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Özel Halk Otobüsü sahibi gözaltına alınmıştır. Özel Halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne göndermemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerekirken araç sahibi şüpheli İ.Ç’ın bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı anlaşıldığından olayla ilgili araç sahibi şüpheli İ. Ç gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİDEN 4'ÜNÜN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün minibüs şoförü Efe Erdem (31) ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirlemek için çalışmalar sürüyor. Otobüsün şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

