İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir süredir titizlikle yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasında, İsmail Yüksek cephesinde önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçeli İsmail Yüksek hakkındaki bahis soruşturmasında karar çıktı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında, Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. İsmail Yüksek hakkında 6222 sayılı kanuna muhalefet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda Yüksek'in sahayı veya maçın gidişatını etkileyecek doğrudan veya dolaylı bir bahis faaliyetinde bulunmadığına karar verildi. Teknik incelemelerde, Yüksek'in maç skorlarını etkileyecek bir girişiminin olmadığı ve yasal bahis platformları üzerinden dahi kupon yaptığına dair hiçbir veriye rastlanmadığı belirtildi. Üzerine atılı suçlamaları destekleyecek somut bir delil bulunmadığı vurgulandı.

6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a muhalefet" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla incelenen Yüksek hakkında, yapılan incelemeler sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

HERHANGİ BİR KANIT BULUNAMADI

Savcılık tarafından hazırlanan kararda, futbolcunun sahadaki performansını veya maçın gidişatını etkileyecek herhangi bir doğrudan ya da dolaylı bahis faaliyetinde bulunmadığı vurgulandı. Teknik incelemeler sonucunda elde edilen verilerde; Yüksek’in maç skorlarını etkileyecek bir girişiminin olmadığı, yasal bahis platformları üzerinden dahi kupon yaptığına dair hiçbir veriye rastlanmadığı ve üzerine atılı suçlamaları destekleyecek somut bir delilin mevcut olmadığı belirtildi.

Bu kararla birlikte, son dönemde ismi iddialarla anılan yıldız oyuncu üzerindeki hukuki süreç tamamen sona ermiş oldu.