Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Serdal Adalı'dan büyük jest! Prim miktarını Orkun Kökçü belirleyecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı cephede motivasyon çalışmaları zirve yaptı.
Başkan Serdal Adalı, kritik deplasman öncesi takıma olan güvenini farklı bir yöntemle gösterdi. Adalı, galibiyet halinde verilecek prim miktarını belirleme yetkisini tamamen oyunculara devretti. Pazar gecesi Kadıköy’den zaferle dönülmesi durumunda, prim rakamını soyunma odasında kaptan Orkun Kökçü ve takım arkadaşları açıklayacak.
Sadece maddi değil, manevi desteği de elden bırakmayan Serdal Adalı, derbi hazırlıkları boyunca teknik heyet ve futbolcularla bir arada vakit geçiriyor. Takımın konsantrasyonunu en üst seviyede tutmak isteyen Adalı’nın, oyunculara sık sık şampiyonluk yolundaki kritik virajın önemini hatırlattığı öğrenildi.
Şampiyonluk ateşinin yanacağı dev derbi öncesi puan tablosunda Fenerbahçe 60 puanla avantajlı konumda bulunurken, 52 puanı bulunan Beşiktaş deplasmanda kazanarak aradaki farkı eritmeyi hedefliyor.
|Maç
|Fenerbahçe - Beşiktaş
|Tarih
|5 Nisan Pazar
|Saat
|20.00
|Stat
|Chobani Stadyumu