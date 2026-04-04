Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı cephede motivasyon çalışmaları zirve yaptı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi Serdal Adalı'dan büyük jest! Prim miktarını Orkun Kökçü belirleyecek Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi öncesi motivasyon çalışmalarını artırırken, Başkan Serdal Adalı galibiyet primini oyuncuların belirlemesine karar verdi. Başkan Serdal Adalı, derbi galibiyetinde verilecek prim miktarını belirleme yetkisini kaptan Orkun Kökçü ve takım arkadaşlarına devretti. Adalı, derbi hazırlıkları boyunca teknik heyet ve futbolcularla bir arada bulunarak manevi destek sağlıyor. Fenerbahçe 60 puanla lider, Beşiktaş ise 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. Derbi, 5 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

PRİMİ ORKUN KÖKÇÜ BELİRLEYECEK

Başkan Serdal Adalı, kritik deplasman öncesi takıma olan güvenini farklı bir yöntemle gösterdi. Adalı, galibiyet halinde verilecek prim miktarını belirleme yetkisini tamamen oyunculara devretti. Pazar gecesi Kadıköy’den zaferle dönülmesi durumunda, prim rakamını soyunma odasında kaptan Orkun Kökçü ve takım arkadaşları açıklayacak.

ADALI TESİSLERDEN AYRILMIYOR

Sadece maddi değil, manevi desteği de elden bırakmayan Serdal Adalı, derbi hazırlıkları boyunca teknik heyet ve futbolcularla bir arada vakit geçiriyor. Takımın konsantrasyonunu en üst seviyede tutmak isteyen Adalı’nın, oyunculara sık sık şampiyonluk yolundaki kritik virajın önemini hatırlattığı öğrenildi.

PUAN DURUMU VE MAÇ TAKVİMİ

Şampiyonluk ateşinin yanacağı dev derbi öncesi puan tablosunda Fenerbahçe 60 puanla avantajlı konumda bulunurken, 52 puanı bulunan Beşiktaş deplasmanda kazanarak aradaki farkı eritmeyi hedefliyor.