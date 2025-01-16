İstanbul'un içme suyu sağlıklı mı? Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’den dikkat çeken açıklama!

16 Ocak 2025 20:04 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:32

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün yaptığı dikkat çekici açıklamalar, İstanbul'un içme suyunu sorgulattı. Özlü, Düzce'den İstanbul'a aktarılan su kaynaklarına kanalizasyon sularının karıştığını iddia ederek, bu durumu görüntülü olarak kanıtlayabileceğini belirtti. İşte detaylar…

İstanbul'un su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Melen Çayı'nın, Düzce​'deki arıtılmamış atık sularla kirletildiği öne sürüldü. Özellikle Konuralp, Kaynaşlı​ ve Cumayeri gibi bölgelerdeki kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği, bu durumun en büyük nedeni olarak gösterildi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde açıklama yayınladı.

İSKİ YATIRIMLARINI İŞARET ETTİ

Özlü, İstanbul’un su ihtiyacının yüzde 36’sının Düzce’den karşılandığını belirterek, "Bu kuraklık olduğu zamanlarda yüzde 50’ye kadar çıkıyor. Kuraklık olduğu dönemlerde su ihtiyacının yüzde 50’si Düzce’den karşılanıyor. İSKİ’nin su havzalarında yapması gereken çalışmalar var. Son 5 yıldır İSKİ bir takım çalışmalar yapmakla birlikte Düzce’de yapması gereken yatırımları tamamlayamadı. Bugün bir açıklamasını gördüm İSKİ’nin 'ben yatırım yapmadılar demedim yatırımlarını tamamlamadılar' diye söyledim. Gerçekten de bu yatırımlar tamamlanmadı. Bu yatırımlar tamamlanmadığı için şu anda İstanbul’a giden suya Düzce’de kanalizasyon ve lağım suları karışıyor. Bunu görüntülü olarak ispatlayabiliriz. Özellikle Konuralp bölgesinin kanalizasyonu arıtmaya bağlanmadığı için maalesef Melen suyuna gidiyor. Yine benzer şekilde Kaynaşlı ve Cumayeri bölgesi arıtmaya bağlanmamış ve sular Melen’e gidiyor. Melen çayından da İstanbul’a gidiyor. Yani İstanbul’a giden içme suyuna Düzce’den lağım suları karışıyor demek istedim” ifadelerini kullandı.

“LAĞIM SULARI KARIŞIYOR”

İstanbul​ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin bütçesinin çok yüksek olduğunu belirten Başkan Özlü, “Benim çağrım siyasal bir çağrı değildir. Benim çağrım İSKİ’nin bu yatırımları bir an önce tamamlaması çağrısıdır. Bakın İSKİ’nin yatırım bütçesi çok yüksek. 45 milyar lira mertebesinde. Yatırım bütçesinin binde 8’i Düzce’ye ayrılmış durumda. Bunu da İSKİ’nin kendi sayfalarından aldık. Bizim söylediğimiz rakamlar 2025 yılı yatırım bütçesinde ön gördükleri veya ifade ettikleri rakamlardır. Tekrar açık ve net söylüyorum. Düzce’den İstanbul’a giden içme suyunda kanalizasyon ve lağım sularının karıştığı bir gerçektir” şeklinde konuştu.

Özlü'nün açıklamaları sosyal medyada tartışma konusu oldu.