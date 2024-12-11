İstanbul’un parselleri satışta: İBB Meclisi'nde kararlar tartışıldı

11 Aralık 2024 17:54 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 18:06

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, aralık ayı toplantısında belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına ilişkin kritik kararlar aldı. Adalar, Beyoğlu, Kartal ve Şişli gibi birçok ilçeyi kapsayan satış talepleri onaylanırken, bazı mahallelerde taşınmazların iadesine karar verildi. AK Parti'den bazı kararlara itiraz geldi.

İstanbul​ Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, farklı ilçelerde belediyeye ait parsel ve hisselerin satışına yönelik teklifleri onayladı. Meclisin aralık ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi.

BİRÇOK İLÇEDE SATIŞ ONAYI

Adalar​, Bağcılar​, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Pendik ve Şişli ilçelerindeki mülkiyeti İBB’ye ait taşınmazların satışı için sunulan teklifler, Emlak Müdürlüğü tarafından Meclis gündemine getirildi ve onaylandı.

BAZI MAHALLELERDE TAŞINMAZLARIN İADESİ KARARLAŞTIRILDI

Toplantıda, Beyoğlu, Pendik ve Kağıthane ilçelerine bağlı bazı mahallelerdeki taşınmazların iadesine de karar verildi. Ancak bu ilçelerdeki bazı taşınmazların satışına AK Parti’li meclis üyeleri tarafından şerh konuldu.

"HER TAŞINMAZ AYRI DEĞERLENDİRİLMELİ" ŞERHİ

AK Parti’li üyeler tarafından düşülen şerhte, taşınmazların imar durumları, özellikleri ve edinme nedenleri farklı olduğu için her bir satış teklifinin ayrı dosyalar halinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Şerhte ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Deprem kuşağında bulunan İstanbul’da, kentsel dönüşüm çalışmaları ve riskli yapıların tasfiyesi öncelikli olmalıdır. Satış talep edilen taşınmazların kentsel dönüşüm ve kamulaştırma projelerinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bazı taşınmazların satışı hukuken mümkün değildir ve belediye hizmetlerinde kullanılabilir."

"İBB ELİNDEKİ TÜM MALLARI SATIYOR" ELEŞTİRİSİ

AK Parti’li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, taşınmaz satışlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, "İBB, elinde ne varsa satıyor ama borçları azalmak bir yana artıyor. Ortada kayda değer bir hizmet yok. Hizmet üretmeden borcu artan ve varlıklarını satan tek kuruluş İBB​'dir," dedi.

CHP'DEN YANIT: "VATANDAŞ TALEPLİ SATIŞLAR YAPILIYOR"

Hukuk Komisyonu Başkanı ve CHP’li Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi, işgal altında olan ve vatandaşların talepte bulunduğu taşınmazların satışının gerçekleştirildiğini belirterek eleştirilere yanıt verdi.