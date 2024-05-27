İstanbul'un yarısını yok eden depremi hatırlattı! Japon deprem uzmanı Moriwaki: "Büyük Deprem yaklaşıyor"

27 May 2024 17:10 - Güncelleme : 27 May 2024 17:23

AFAD tarafından açıklanan verilere göre; İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Yüzeye yakın olan Büyükçekmece depreminden sonra ilk açıklama Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi. Moriwaki, 1999 Gölcük depremini hatırlatarak gelecek büyük depremin yaklaştığının altını çizdi.

İSTANBUL'UN YARISINI YOK EDEN DEPREMİ HATIRLATTI!

1999 yılında İstanbul'da büyük yıkıma neden olan depremin yeniden yaşanma olasılığının yüksek olduğunu vurgulayan Moriwaki, Kuzey Anadolu Fay hattının çok fazla enerji yüklediğini belirtti. Çok fazla biriken enerjinin ani bir patlamaya neden olmasından kaynaklı tedbir alınmadığında yıkımında çok büyük olacağını ifade etti.

Uzun zamandır deprem olmamasının altını çizen Japon deprem uzmanı, İstanbul'da olası bir büyük depremin tahribatını önlemenin en hızlı yolunun ise alt yapı düzenlemesi olduğunu belirtti. Türkiye genelinde son 3 yıldır küçüklü büyüklü depremler olduğunu belirten Moriwaki, yerel yönetimlerin bir an önce harekete geçmesini vurguladı.

Moriwaki, tahmini bir hesap yaparsak yer tabakası enerji birikimi sonrası 7 üzeri depremi 20 senede bir tekrarlar. İstanbul'daki diğer depremlerin tarihlerini dikkate alırsak bir sonraki depremin yakın zamanda olacak. Hesap hiç şaşmaz ancak bazen gecikebilir. Küçük depremler bunun haberidir. En son ki İstanbul depreminde deniz yüzeyinde artış yaşandı. Şehrin yarısı yok oldu" dedi.

BOLU'DA YENİ FAY HATTI ARAYIŞI!

2023 yılında başlayan Bursa'daki yeni fay hattı arayışı sonrası gözler Bolu'ya çevrildi. Bolu'da da bugünlerde fay hattı aradıklarını belirten Moriwaki, Türkiye'de birden fazla fay hattının hareket halinde olduğunun altını çizdi. İstanbul'a yakın birden fazla tehlikeli fay hattı olduğunu belirten Moriwaki, Marmara Bölgesi'nin baştan aşağı kontrol edilmesi gerektiği konusunda uyarısını yeniledi. En tehlikeli bölgenin Bursa Nilüfer, ardından İstanbul ve Bolu olduğunu, Doğu'da ise Tunceli ve Hakkari'nin risk bölgesinde olduğunu belirtti.