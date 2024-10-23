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Son dakika: TUSAŞ'a terör saldırısı! İşte teröristin tesise giriş anları: Susturuculu tüfekle güvenlik görevlilerine böyle ateş açtı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
23 Ekim 2024 17:09 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:37

Son dakika haberi: Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla tesis önüne gelen teröristin susturuculu tüfekle güvenlik görevlilerine ateş ettiği anlar ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Son dakika haberine göre Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki TUSAŞ​ tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Tesisten yükselen silah ve patlama sesleri duyulurken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede panik hakimken, olay anına yönelik yeni görüntüler ortaya çıktı. 

SUSTURUCULU TÜFEKLE GÖREVLİLERİ VURDU 

TUSAŞ tesislerine taksi ile gelen teröristin saldırı​ en net görüntüleri paylaşıldı. Teröristin TUSAŞ'a girmeden önce güvenlik görevlilerine susturuculu tüfekle ateş ettiği anlar ortaya çıktı.İşte teröristin tesise giriş anları: Susturuculu tüfekle güvenlik görevlilerini böyle vurdu - 1. Resim

"ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Ayla23 Ekim 2024 17:12

Allah Allah nizamda bir yerlere gidecek

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