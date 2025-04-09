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 | Emir Yücel

İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak

Türkiye gündemine bomba gibi düşen CHP içerisindeki yolsuzluk ve ihalelere fesat karıştırma suçları sonrasında çeşitli operasyonlar yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yapılan operasyonlar ve tutuklamalar sonrasında halkı sokağa davet edip boykot çağrısı yaptı. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Şimdiye kadar kamuoyuna yansıyanlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Ortaya çıkanlar ortaya çıkacakların habercisidir' ifadesini kullanarak soruşturmaların derinleşeceği yönünde mesajlar verdi. Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e gündemi değerlendiren Gazeteci Cem Küçük, Erdoğan'ın açıklamalarını yorumlarken, turpun büyüğünü de açıkladı. İşte çok konuşulacak röportajın detayları...

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İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak
KAYNAK:
Emir Yücel
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 14:50

Türkiye, CHP ve yönettikleri belediyelerde yaşanan yolsuzluk iddialarını konuşmaya devam ediyor. Üst üste başlatılan soruşturmalar neticesinde İBB ve ilçe belediye başkanları tutuklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel halkı sokağa davet edip boykot çağrıları yaptı.

İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair değerlendirmeler yaparken Özel'e seslenerek Korkunun, paniğin, telaşın ecele faydası yoktur. Görünen köy kılavuz istemez. Zaten buna ihtiyaç da duymaz.

İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak

Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız." dedi.

İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren Gazeteci Cem Küçük; Önümüzdeki günlerde, soruşturmanın CHP Genel Merkezine uzanabileceği ve bazı milletvekillerinin İBB ile arasındaki ilişkilerin ortaya çıkabileceğini de ifade etti.

İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak

"YENİ BİLGİ VE BELGELER ÇIKABİLİR!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine bakacak olursak, önümüzdeki günlerde çıkabilecek delil, belge, tape ve kayıtların olabileceğini düşünüyorum. Tabi bu bahsettiğim tape ve kayıtların hepsinin yasal olduğunu altını çizmek istiyorum. Şu ana kadar medyada yazılan çizilen, konuşulan konuların henüz yüzde 10 olduğunu ifade ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.

İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak

Bu iş CHP Genel Merkezine kadar uzanabilir. Bazı milletvekillerinin İBB ile arasında ilişkiler olabilir, para alışverişleri olabilir.

Sayın Erdoğan daha önce de; 'İnsan içine çıkamayacak duruma gelecekler' ifadesini kullanmıştı.

İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak

Bunun da ses, görüntü ve tape olduğunu düşünüyorum. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

TURPUN BÜYÜĞÜ KİM?

Kamuoyunda konuşulduğu gibi turpun büyüğü İş Bankası veya Koç ailesi değil. Sayın Erdoğan'ın 'turpun büyüğü heybede' ifadesi de bence Ekrem İmamoğlu için söylenmiş bir ifadeydi.

İşte turpun büyüğü! Cem Küçük açıkladı: Bilgi, belge ve tapeler ortaya çıkacak

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak olan bilgiler, belgeler ve görüntülerin turpun büyüğü olarak değerlendiriyorum.

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