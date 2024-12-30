İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! 2 kişi daha yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:11

İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de 6 kişinin şehit olduğu, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 terör şüphelisi daha yakalandı.