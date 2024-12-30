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İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! 2 kişi daha yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:11

İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de 6 kişinin şehit olduğu, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 terör şüphelisi daha yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

2 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Kanlı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu PKK/YPG​'li Ahlam Albashir​'in Türkiye'ye geçişini sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenilen 2 terör şüphelisi daha yakalandı.

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! 2 kişi daha yakalandı - 1. Resim
(İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashir)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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