İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırı! 2 kişi daha yakalandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 09:11
İstanbul'da İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022’de 6 kişinin şehit olduğu, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2 terör şüphelisi daha yakalandı.
İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
2 KİŞİ DAHA YAKALANDI
Kanlı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu PKK/YPG'li Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenilen 2 terör şüphelisi daha yakalandı.
(İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashir)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı