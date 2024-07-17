İsveç değil Bitlis! Kalderanın yıldızlarla buluşması görenleri büyüledi

17 Temmuz 2024 16:12 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:23

Uzay ve doğa gözlemciliği yapan Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'nda muhteşem bir çekim yaptı.

Kalderanın güzelliğini uzun pozlama tekniği fotoğraflayan Önen, göl ve yıldızların muhteşem birleşimini ölümsüzleştirdi.

"HARİKA GÖRÜNTÜLER"

Önen, “Biliyoruz ki nemrut kalderasında kış bir hayli uzun sürüyor. Mayıs ayının ortalarına kadar kar ancak yerden kalkıyor. Akabinde Haziran ve Temmuz ortalarına kadar yeşillik gölle beraber muhteşem görüntü oluşturuyor. Akşam saatlerinde karanlıkta samanyolu galaksisi ve milyonlarca yıldızlarla beraber yeryüzündeki bu manzara gökyüzündeki manzara ile birleşince harika görüntüler oluşuyor. Biz de bu anı çekmek için saatlerce günlerce buralarda bekleyip güzel kareler oluşturuyoruz. Saat 21.00 dolaylarında kaldera üzerinde samanyolu galaksisini görmeye başlayacağız. Milyonlarca yıldızla beraber belirginleşmeye başlayacak. Daha önce pek çok defa bu bahar manzarası ile birlikte güzel kareler oluşturduk” dedi.