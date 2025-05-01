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 | Bengül Arıca

İtalya Türklerin vize randevusunu iptal etti mi? DMM'den açıklama geldi

Bazı basın yayın organlarında “Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya, 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti” iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bu iddialar üzerine DMM'den açıklama geldi. Açıklamada İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiği ifade edildi.

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İtalya Türklerin vize randevusunu iptal etti mi? DMM'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 16:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın ziyareti sonrası bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya, 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti” iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bu iddialar üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) iddialar manipülasyondur açıklaması geldi.

VİZE RANDEVU SİSTEMİNDE TEKNİK BİR ARIZA

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya, 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti” iddiası manipülasyondur. İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur.

İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1917920093855510776

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