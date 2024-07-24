İtfaiye eri fileye dolanan kara yılanı kurtarıp, su içirdi!

24 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:33

Sağlık Bakanlığı sahte güzellik merkezleri için harekete geçti! Önce sosyal medya sonra yerinde inceleme

Sağlık Bakanlığı sahte güzellik merkezleri için harekete geçti! Önce sosyal medya sonra yerinde inceleme

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı Trabzon'a el öpmeye gitti

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı Trabzon'a el öpmeye gitti

Böyle saldırı görülmedi! Sakarlık üstüne sakarlık yaptı: Önce tabancayı düşürdü sonra motosikleti

Böyle saldırı görülmedi! Sakarlık üstüne sakarlık yaptı: Önce tabancayı düşürdü sonra motosikleti

Erzin ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde eve giren yılan ihbarını alan ekipler, hemen olay yerine gitti. Evin kilerine giren yılanın fileli çuvala dolandığını fark eden ekipler yılanı kurtarmak için dakikalarca çabaladı.

YILANI KURTARIP, SU İÇİRDİ

Ekiplerin yılanı kurtardığı ve su içirdiği anlar kameraya yansıdı. Fileden kurtarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.