İtfaiye eri fileye dolanan kara yılanı kurtarıp, su içirdi!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 09:21 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:33
Hatay’ın Erzin ilçesinde fileye dolanan bir buçuk metrelik kara yılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yılanı kurtaran itfaiye eri daha sonra yılana su içirdi.
Erzin ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde eve giren yılan ihbarını alan ekipler, hemen olay yerine gitti. Evin kilerine giren yılanın fileli çuvala dolandığını fark eden ekipler yılanı kurtarmak için dakikalarca çabaladı.
YILANI KURTARIP, SU İÇİRDİ
Ekiplerin yılanı kurtardığı ve su içirdiği anlar kameraya yansıdı. Fileden kurtarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı