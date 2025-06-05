İtirafçı olan Ali Nuhoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: İBB'deki çark böyle işlemiş

Gazeteci Nuray Başaran, Nuhoğlu'nun verdiği ifadelerle ilgili önemli bilgileri TGRT Haber TV ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında açıkladı. Başaran, Nuhoğlu'nun ifadesinde İBB'den 3 milyar TL'lik ihale aldığını söylediğini ve hakedişleri alabilmek için soruşturmaya konu olan ödemeleri yapmak zorunda kaldığını belirttiğini aktardı.

"HAKEDİŞLERİ ALMAK İÇİN ÖDEME YAPMAMIZ SÖYLENDİ"

Başaran, programdaki konuşmasında "Ali Nuhoğlu'nu 50 milyon dolarlık 3 villasını İmamoğlu'na devretmesiyle Türkiye'nin gündeminde kalmıştı." diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nuhoğlu'nun 2 ifadesi var: Biri 1 Haziran'da biri de 4 Haziran'da verilmiş. Villalarla ilgili bölümü özellikle net bir şekilde söylüyor. Sonrasında şirketi de devrettiğini söylüyor.

"ÖDEME TRAFİĞİNİ İMAMOĞLU ADINA FATİH KELEŞ YÖNETİYORDU"

İBB'den 3 milyarlık ihale aldığını söylüyor. 'Bu hakedişlerde özellikle bizim ödemelerimizi almak maksadıyla belli bir komisyon vermemiz gerektiği bize dayatıldı.' diyor. 'Bu ödeme trafiğini Ekrem Bey adına Fatih Keleş yönetiyordu.' diyor. 'Ödemeleri Fatih Keleş'in kardeşi Zafer Keleş'e dolar cinsinden veriyorduk.' diyor ve bütün iş adamlarının da böyle yaptığını belirtiyor.

"BANKA DEKONTLARINI GÖSTERİYOR"

İkinci ifadesinde bu ödemelerle ilgili bankadan çektiği paraların dekontları sunuyor. 'İSKİ'den 500 milyona yakın alacağım vardı.' diyor, 'Bu teklifleri de alacaklarımı alabilmek için kabul etmek zorunda kaldım.' diyor.

Yine 15 milyon TL ve Beylikdüzü'nde 6+1 villadan söz ediyor. 'Herkes bu komisyonları verdi, ben de verdim.' diyor."

TARTIŞMALI VİLLA SATIŞIYLA İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER

Nuhoğlu'nun ortaya çıkan ifadesiyle ilgili İHA'nın geçtiği haberde de İmamoğlu'na satılan villalarla ilgili çarpıcı sözler dikkat çekti.

Nuhoğlu ifadesinde şu sözleri kullandı: "Sarıyer’de bulanan 2 villanın şirket ile beraber İmamoğlu inşaata devri hususuna açıklık getirmek istiyorum. 2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana ‘biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz, şu anda nakit durumumuz buna uygun değil, kendi gayrimenkullerimizi sattıktan sonrasında sizden bu villaları almış olduğunuz şirketi olarak devralacağız' dedi.

Ben Tuncay Yılmaz'a şirketimin durumunun iyi olmadığını, bunu şu aşamada satın alamayacağımı söyledim. Tuncay Yılmaz bana İSKİ'de olan alacaklarımdan ödeme çıkartılacağını bu suretle satın alabileceğimi söyledi. Bu süreçte benim İSKİ'de 500 milyona yakın uzun zamandır alamadığım alacaklarım vardı. Şirketim nakit sıkışıklığından dolayı zor durumda olduğundan bu alacaklarımı alabilmek amacıyla bu teklifi kabul etmek zorunda kaldım.

"TÜM İŞLEMLERİ İMAMOĞLU İNŞAAT YÜRÜTTÜ"

Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve öz kaynaklarım ile Sarıyer'de bulunan 2 adet villayı kurmuş olduğum Güllüce Tarım A.Ş.'ye aldım. Bu villaları satın almamdaki süreç içerisinde villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi tüm işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat yetkilileri yürütmüştür."

Söz konusu şirketi 2024 yılının mart ayında İmamoğlu İnşaat'a devrettiğini söyleyen Nuhoğlu, "Devirle alakalı bu süreçte 15 milyon lira ve Beylikdüzü'nde 6+1 villa vereceklerine, (toplamda 48 milyon lira) ilişkin bir sözleşme yapıldı. Bu olayların basında çok tartışılması üzerine şubat ayı içeresinde formaliteden bir ek sözleşme 87 milyon lira cari borç tanımı altında ne olduğu belirsiz ibare eklediler. Bu paranın ödenmediği takdirde 2 adet daha villanın verileceğine dair sözleşmenin kapsamını genişlettiler.

Şirketin devrinden sonrasında toplam bedeli 15 milyon olan 3 adet çek verildi. Söz konusu olayın meydana geliş şekli anlattığım gibidir. Güllüce Tarım benim üzerimdeyken söz konusu villalara yapılan yaklaşık 15 milyonluk tadilat işleri de tarafımca karşılanmıştı. Bana verilen 15 milyonluk 3 adet çek de villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarıma ilişkindir." şeklinde konuştu.