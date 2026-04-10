Yurtta kız öğrencileri taciz eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'na girerek çamaşırhane bölümünde çıplak dolaşıp kız öğrencileri taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.K. (28), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10.04.2026
01:04
10.04.2026
01:15

İstanbul Sarıyer'de bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan Kız Öğrenci Yurdu'nda perşembe günü bir skandal yaşandı. Yurdun çamaşırhanesine giren ve uygunsuz hareketlerde bulunarak kız öğrencileri taciz eden bir erkek şahıs gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cuma günü emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.K'yi (28) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürdü. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

YURT SAPIĞI TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli M.K'nin "hayasızca hareketlerde bulunmak", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 20.15 sıralarında ilde bulunan bir öğrenci yurdundan gelen ihbar üzerine kolluk birimlerinin olay yerine intikal ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan ilk tespitlere göre, kimliği başlangıçta belirlenemeyen yabancı uyruklu bir erkeğin kız yurduna ait çamaşırhane bölümünde uygunsuz şekilde bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin söz konusu alana nasıl girdiği hususunda inceleme başlatıldığı kaydedilmişti.

Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve devamında yapılan kimlik tespit işlemleri neticesinde şüphelinin kimliğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, zanlının daha önce suç kaydının bulunduğu ve hakkında "kayıp şahıs" kaydı olduğu aktarılmıştı.

Açıklamada, savcılığın talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı, hakkında "hayasızca hareketler", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

