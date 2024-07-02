İzleyenleri şoke eden 'tuvalet' kavgası!

02 Temmuz 2024 11:52 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:02

Yaz aylarında buna dikkat! Güneş gözlüğü şişmanlatıyor

Yaz aylarında buna dikkat! Güneş gözlüğü şişmanlatıyor

Ümraniye'de yaşanan kavga izleyenleri şaşkına çevirdi.

Yoldan geçen bir şahıs pastane tuvaletini kullanmak istedi. Pastane sahibi ise tuvaleti kullanmasına izin vermedi ve ikili arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLI KAVGA

Tartışma kısa sürede şiddetlenerek yumruklu kavgaya dönüştü. Dükkanın içinde başlayan kavga sokağa taşındı. Kavganın yaşandığı sırada pastane sahibinin kardeşi Kadir K. içeriden aldığı bıçakla kavgaya dahil oldu.

Kavganın yaşandığı sırada Kadir K., Arda E.'yi bıçakladı. Arda E. kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Arda E.'yi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.