Yaz aylarında buna dikkat! Güneş gözlüğü şişmanlatıyor

02 Temmuz 2024 11:31 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:47

Yaz aylarında daha fit görünmek isteriz ancak bu güneşli günlerde gözlük kullanımının artması bu duruma engel olabilir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ersin Özdemir, doğru ve dengeli beslenmenin püf noktalarını anlattı.

BOL SU İÇİLMESİ GEREKİYOR

Akşam'ın haberine göre; Yaz aylarında vücudun çok su kaybettiğini ve buna göre beslenilmesi gerektiğini belirten Özdemir "Doğa içerisinde her şey belli bir ritim ve döngü içerisinde işleyişine devam eder.

Kışın neden daha çok depresif oluruz? Kış aylarında kan verirken neden kanımız daha koyu olur, yazın neden daha pembeleşir? Çünkü tükettiğimiz bir lokma gıdanın dahi mevsimine, saatine göre sindirilme oranları ve emilimi değişiyor.

Bunun için mutlaka mevsimine uygun beslenin. Mesela kışın domates, yazın brokoli yetişmez. Unutmayın her gıda mevsimsel bilgi taşır.

Aynı zamanda kış sebze ve meyveleri C vitamini bakımından daha zengindir. Çünkü kışın gribal enfeksiyonlar artar. Yaz sebze ve meyveleri ise su ve E vitamini ağırlıklıdır. Çünkü yazın çok terler ve çok su kaybederiz." dedi.

YEMEĞE KARABİBER KATIN

Metabolizmanın hızlanması için karabiberin önemine dikkat çeken Özdemir, "Yazın forma girmek için metabolizmanın hızlanması gerekir.

Bunun için mutlaka yemeklerine karabiber katın.

Karabiberin içindeki kapsaisin maddesi metabolizmayı hızlandırır, safra akışını kolaylaştırır.

Yeşil veya beyaz çay tüket mitokontrilerin yağ yakmasın kolaylaştırır.

Kromdan zengin besinler hem iştah dengesini hem de insülin hassasiyetini dengeler. Bunlar; fındık, badem, ceviz, yumurta, dereotu..." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM ARAÇLARINDAN UZAK KALIN

"Akşam saatlerinden itibaren yatana kadar teknolojik alet detoksu yapın.

Telefon, tablet, bilgisayar mavi ışık filtresi veya gece modunda kullanılmalı. Sürekli telefona bakmak dolaylı yoldan kilo aldırır. Çünkü akşam saatlerinde kortizon hormonunu uyararak kan şekerini yükseltir.

Gece wifi ağını açık bırakmayın. Uyuduğunuz odada telefon barındırmayın. Işıklı yerde uyumayın (kırmızı ışık olabilir)."

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SANDIĞINIZ KADAR MASUM DEĞİL

Doygunluk hormonunun yüzde 35'inin gözden salgılandığını belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ersin Özdemir, sürekli güneş gözlüğü takmanın zararını anlattı.

Özdemir, “Güneş gözlüğü nedeniyle doğal ışık göz içine giremez ve beyne doygunluk sinyalleri gidemez. Bu da kişinin sürekli yemek düşünmesini sağlar ve kilo alımı hızlanır.” dedi.